Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden 31. yılında uyarı: Eğitim, çağdaşlık ve laiklikten uzaklaşıyor

İstanbul Beşiktaş'taki Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde bugün (21 Şubat) düzenlenen geceye ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel, eski CHP Milletvekili Umut Oran ve gazeteci Oktay Ekşi de katıldı.

Programın ardından T24'e konuşan Yüksel, "Türkiye'de eğitim sistemi çağdaş ve laik eğitimden uzaklaşıyor. Hızlı bir şekilde yeniden bu değerlere dönmemiz gerekiyor" dedi.

"4+4+4 eğitim sisteminin Türkiye'de eğitimi zorlaştırdı" diyen Yüksel,"Çünkü ilk dört yıldaki öğrenci sayıları ve okul açma oranları ikinci ve üçüncü yıllarda azalıyor. Bu nedenle yeniden 8 yıllık eğitime keşke geri dönülse" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflerine ulaşmak için çalışan gönüllü bir kuruluş olduklarını belirten Yüksel, "Burs verdiğimiz öğrencilerimizin kişisel gelişimleri için bilim, teknoloji ve kültür sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz" sözlerini kullandı.

Gecede konuşan ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel konuşmasının başında derneğin Prof Dr. Aysel Ekşi öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk devrimlerini, çağdaş eğitimi esas alarak kurulduğunu hatırlattı.

Yüksel, 'ÇYDD'nin efsane genel başkanı' olarak nitelenen Prof. Dr. Türkan Saylan'ın 1990-2019 yılları arasındaki genel başkanlık dönemindeki başarılarını da anımsattı.

Gecede, dernekten burs alan öğrencilerin dans gösterisinin yanı sıra ÇYDD'den üniversite okuduğu dönemde burs alan mezun iki sanatçının keman dinletisi de yer aldı.

Rakamlarla ÇYDD

Kuruluşu olan 21 Şubat 1989 yılından bu yana 100 binden fazla öğrenciye eğitim bursu verdiklerini belirten ÇYDD, 'Anadolu'da Bir Kızım Var' projesiyle 89 bin 50, 'Bir Işık Da Siz Yakın' projesiyle 36 bin 5 öğrenciye burs verdiklerini ifade etti.

Dernek, 3 bin 600 adet kitaplık ve 31 adet kütüphane kurduğunu vurgularken, 5 milyonun kitabı öğrencilerle buluşturduklarını kamuoyuyla paylaştı.