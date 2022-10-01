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Çağın problemi "şeker bağımlılığı"

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Şeker tüketimi günden güne artıyor ve bağımlılığa dönüşüyor. Bu durum birçok kişinin sağlığını olumsuz etkiliyor. Peki şeker bağımlılığı neden arttı, fazla şeker tüketiminin zararları neler?
Çağın problemi "şeker bağımlılığı"

Doyma hissini bastırıyor, normalden fazla yemek yemeye neden oluyor.
Şeker tüketimi, giderek daha da artıyor.

Günümüzde maalesef özellikle büyükşehirlerde evde yemek pişirme geleneği bozulmuş durumda. Daha çok dışarıdan yemek yemeyi tercih etmek ve hareketsizlik şeker bağımlılığını tetikleyebiliyor.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük 50 gram olarak önerdiği şeker tüketiminin Türkiye'de yaklaşık 3 katı yani 140-150 gram tüketildiğini söyledi.

Çocuklarda şeker bağımlılığı

Özellikle çocukların şeker bağımlılığıyla karşı karşıya olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlhan Satman şöyle konuştu:

“Çocuklar doğdukları zaman şekere bağımlı olarak doğmuyorlar. Anne sütünden belli bir şeker alıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü, "2 yaşına kadar çocuklara şekerli gıda vermeyin çünkü verirseniz çocuk o tadı alır. Oradan haz almaya başlar ve bir daha ondan vazgeçiremezsiniz" diyor. Dolayısıyla erken yaşta şekerle karşılaşarak şeker bağımlılığımız artıyor."

Şeker; obezite, diyabet ve tansiyon gibi hastalıklara yol açıyor

Şeker bağımlılığına bağlı olarak erken yaşlarda obezite problemi artıyor.
Diyabet, tansiyon, karaciğer yağlanması gibi hastalıklara da yol açıyor.

Satman, şekeri azaltarak ve fiziksel aktiviteleri artırarak obezite başta olmak üzere birçok hastalığın önlenebileceğini söyledi.

Şeker tüketiminin bağımlılık haline geldiği durumlarda psikolojik destek alınması da öneriliyor.

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