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Çağıner: Acil tedbir alınması lazım!

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KTOB Başkanı Dimağ Çağıner turizmde sorunların büyümekte olduğuna işaret ederek, Ocak ayında konaklamalarda yüzde 20 düşüş yaşandığını açıkladı.
Çağıner: Acil tedbir alınması lazım!

KTOB Başkanı Dimağ Çağıner turizmde sorunların büyümekte olduğuna işaret ederek, Ocak ayında konaklamalarda yüzde 20 düşüş yaşandığını açıkladı.

Dimağ Çağıner, yaptığı yazılı açıklamasında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminde iyi gidişat gelen yolcu ile ölçülemez” dedi ve turizmde iyi gidişatın en önemli göstergesinin konaklama tesislerinde konaklayan kişi sayısı ve geceleme sayısı olduğunun altını çizdi.

“Geçen yıldan bu yıla yatak arzı gelen turist sayısının üzerinde bir artış göstermiş, hatta gelen turist sayısında bir miktar düşüş olduğu için doluluk oranlarında belirgin düşüşler olmuştur” ifadelerini kullanan KTOB Başkanı Çağıner,  şöyle devam etti:
“Bu bize  turizmde planlamanın doğru yapılmadığını gösteriyor. Doğru planlama için sadece ilave yatak hedefi koymak yetmez, bu ilave yatakların nasıl pazarlanacağı, potansiyel misafirlerin ulaşımlarının nasıl sağlanacağının planlanması gerekmektedir.”

2018- 2019 Ocak ayı kıyaslamalı konaklamalarında %10 düşüş yaşanırken, toplam gecelemde ise %7 düşüş gerçekleştiğini ifade eden Dimağ Çağıner, “ülkede gerçekleşen ilave yatak arzı ile geçen yılki otel doluluk oranlarına kıyasla  %20 civarı düşüş gerçekleşmiştir. Bu örnek bize çarpıcı bir şekilde doğru planlama yapılmadığı zaman yaşanabilecekleri göstermektedir” dedi.

KTOB Başkanı Çağıner, “İleriye dönük rezervasyonlarda ise özellikle Türkiye’den gelen turist sayılarına bakılınca geçen yıla oranla gözle görünür düşüş görülmekte olduğunu da vurguladı ve acil tedbir alınmasını istedi.

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