Çağıner Ankara'daki ''Anne Sevgisine'' açıklık getirdi

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner dün yayınlanan açıklamasıyla gündeme oturdu.

Detay Kıbrıs- Barışcan Şekerci

Çağıner sosyal medya hesabından açıklamasıyla ilgili bir paylaşım yaptı

Görüyorum ki benim Ana sevgisi paylaşımım çok ilgi gördü ( olumlu ve olumsuz) o nedenle ordan devam edeyim. 1993 1998 yılları arasında Ankara da okudum Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun annem Tangül Çağıner de o dönemde Ankara da ablamın yanında kalıyordu o nedenle ben hiç Ankara da zorluk yaşamadım hep bir soranım vardı ve ayni evde kalmasak dahi annem ile ayni şehirde olmanın getirdiği bir huzur vardı.

Ekonomik Örgütler Platformu ile yapılan ziyaret de zaten Ankara ya olan bağım ve anılarım olumlu iken yapmış olduğumuz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bey ziyareti öncesi temaslarda özelikle Ankara Ticaret Odasındaki ilgi ve sevgi ama öyle yapmacık misafir ağırlayalım türünden değil bir özlem, içten gelen bir sevgiden bahsediyorum.

Karşılıksız. Tabiki bir de Leymosunlu bir annenin çocuğu olmak da var bu sevgiyi yoğun hissetmemde; nasıl zor kurtuldular Rum’un elinden hikayeleri hala kulağımda, yıllarca yan yan yaşadıkları komşuların savaş ile birlikte ortadan kaybolup destek vermedikleri hikayeler. Nasıl herşeyi bırakıp sınırdan geçerken yaşadıkları korkuların hikayeleri bunlar. Nasıl Türk askerinin gelip bu yaşanan zulümü bitirilmesi için dua ettiklerinin hikayeleri. Yıllar sonra anlattığı zaman sesinden o günlerin korkusunu hissettiğim hikayeler.

İşte bu anne sevgisi konusunun açılımı budur değerli dostlar. Var yani bu his bende Ankara da olunca ne yapabilirim ki hele bir de bir Anadolu insanı bana çıkıp derse ki bende olmasın güzellikler sende fazla olsun siz daha çok bedeli ödediniz derse eh artık insan olan bence ne hissederse bende onu hissetim. Çok da gururluyum bu duygudan. Burdan tüm annelere sevgiler saygılar. Hayatta olmayanlara Allah dan rahmet dilerim.

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