Çağıner: "Sağlığı koruyarak açılmayı yönetmemiz şarttır"

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada turizmin kontrollü bir şekilde başlaması gerektiğini söyledi ve turizme bağlı sektörde çalışan sayısının 20 bin olduğunu belirtti.

Sektörde çalışanların Mayıs ayında almaları gereken bin 500 TL’lerin daha ödenmediğini vurgulayan Çağıner, çalışanların zor durumda olduğunu kaydetti.

Çağıner’in açıklaması şu şekilde:

“Kelimeler artık yetersiz... bir tarafta sağlık bir tarafta hayatı ve geleceği elinden kayan insanlar; adımın Dimağ olduğu kadar eminim ki iktidarından muhalefetine ve Cumhurbaşkanına kadar tüm siyasiler işin sadece siyasetindeler.

Bu sefer isteyen istediği kadar küfür edebilir sorun değil. 1 Temmuz geldi çattı açalım açmayalım kavgası kızıştı;

Sektör görüşümüz şöyle ki;

1 Temmuz da açılmalıyız ama kontrolsüz olarak değil az uçak seferi ile gelenin PCR testi olması şartı ile gerekiyor ise hem kayıt hem de Türkiye den aldığı PCR’dan emin olmak İçin girişte bir PCR daha yapılmalıdır.

Buradaki amaç az sefer ile başlayıp gelen yolcu takibinin kontrolünü yapabilmektir. Sefer sayıları 14 Mart öncesi gibi olmayacaktır.

PCR testleri pahalı olduğu için ve üstüne KKTC devleti havayollarına sefer kısıtlaması yapabileceği için gelen yolcu sayısı kontrol edilebilecektir.

Turizm kontrollü başlamak zorundadır nedeni ise bu sektörde 13 bin kişi direk çalışmaktadır. Bağlı sektörde çalışan sayısı ile bu rakam 20 bindir. 20 bin çalışan ve aileleri zor durumdadır.

Sektörde çalışanların Mayıs ayında almaları gereken 1500 TL daha ödenmemiştir. Sektörde çalışanlar zor durumdadırlar.

İşverenler destek veriyor ama verilen destek ile bu insanların yaşamını idame etmesi mümkün değildir.

Çok büyük işsizlik olacağı aşikardır bu konuda devletimiz maalesef acizdir. İnsanlık dramı ülkemizde yaşanmaktadır.

Bizim sağlığı koruyarak açılmayı yönetmemiz şarttır aksi durumda sonuç çok vahim olacak.”