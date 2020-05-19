Çağıner: Turizm sektörü çok ciddi bir sıkıntı içerisinde

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, katıldığı bir programa , korona virüs sürecinin turizme etkilerini değerlendirdi.

14 Mart tarihi ile otellerin kapatıldığına dikkat çeken Çağıner, turizm sektörünün çok ciddi bir sıkıntı içerisinde olduğunu vurguladı.

Otelcilerin bu süreçte devlete gereken tüm desteği verdiğini kaydeden Çağıner, otelcilerin devlete sahip çıkma bilinci ile hareket ettiğini söyledi.

Covid-19 virüsünün aşı çıkmadan yenilemeyeceğinin bilindiğini ifade eden Dimağ Çağıner, KKTC’nin tercih olarak değil zorunlu olarak açılacağını söyledi.

Sağlık alt yapısının çıkması muhtemel sorunlara karşı hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizen Çağıner, “temel konu budur” dedi.

Otelciler Birliği’nin kurduğu komiteden söz eden Dimağ Çağıner, dünyadaki gelişmeleri incelediklerini 5-6 önemli nokta ile bulaşmanın önlenebileceğini söyledi.

1 Haziran’da iç turizmin başlayacağını anımsatan Çağıner, Otelciler Birliği’ne kayıtlı 26 otelin açılmak istediğini beyan ettiğini aktardı.

Varoluş mücadelesinden geçildiğini ve bunun bu şekilde görülmesi gerektiğini anlatan Çağıner, sakin olup herkesin akıllı olması gerektiğini ekledi.