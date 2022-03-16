Çağıner: Yönetenlerin yaklaşımı açısından kendimizi yalnız hissediyoruz

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, ülkede iş gücü katılım oranının yüzde 43.8’e düştüğünü belirterek, işletmelerin ayakta kalması ve işsizliğin azalması için özel sektöre ayda 20 milyon TL istihdam prim desteğinin verilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Çağıner, işsizliğin artması durumunda sosyal sigortaların gelirinin azalacağına ve giderinin artacağına işaret ederek, çeklerin çıkmasında sorun yaşanacağına dikkat çekti. “Kendinizi yalnız hissediyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Çağıner, “Yönetenler açısından kendimizi yalnız hissediyoruz. Sektörler birbirine destek olarak krizden çıkmak için uğraşıyor. Ekonomi Örgütler Platformu olarak sürekli toplantı halindeyiz” dedi.

Dimağ Çağıner, Sanayi Odası’nda canlı yayınlanan “Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs” programına katıldı.

“Ekonomi Kurulu’nu hayata geçirmek istiyoruz”

Dünyayı 2 yıldır etkileyen pandeminin ardından ülkemizi döviz krizi ve şimdi de bölgemizi etkileyen savaş olduğuna dikkat çeken Çağıner, “Krizlerden çıkılacak bir sistem kurulmalı. Tavsiye niteliği yerine yaptığı önerilerin Kakanlar Kurulunda karar alınacağı içinde ana muhalefetin de yer alacağı bir ‘Ekonomi Kurulu’nu hayata geçirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gelir artırıcı ve giderleri düşürecek önerilerimiz var”

Ekonomi Kurulu’nun önerilerinden de bahseden Çağıner, “Önerilerimiz arasında gelir artırıcı ve kamuda giderleri düşürmek gibi öneriler var. Kamuda giderlerin azaltılması, memur maaşlarının düşürtülmesi değildir. Memur iç piyasaya olan katkı yapıyor” diye konuştu.

“İş gücü katılım oranı yüzde 43.8’e düştü”

İş gücünün katılım oranının yüzde 43.8’e düştüğünü, böyle giderse önümüzdeki dönemde işsizlerin sayısının artacağını anlatan Çağıner, “Hayat pahalılığı enflasyonu, enflasyon işsizliği yaratır. İstihdamı korumalıyız. Turizmde normalde kış aylarında, ocak ayından itibaren istihdam yapılmaya başlanır, yaz sezonuna hazırlanılır ancak girdi maliyetleri rekabeti ve büyültmeyi azaltıyor. Yerel istihdam yanında yabancı istihdamda da düşüş var. Bu durum Sosyal Sigortaların düzgün çalışamamasına ve sıkıntı yaşanmasına neden olacak” dedi.

“İstihdam prim destekleri devam etmeli”

İstihdam prim desteklerinin devam etmesine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Çağıner, “Aylık 20 milyon TL özel sektöre verilmesine ihtiyaç var. Yapılan çalışmayla getirileri de ortaya sunulacak. İstihdam prim desteği verilmezse işsizlik artacak ve sigortalar zora girecek. İşten durmalar yaşandıkça sigortaların vermek zorunda olduğu işsizlik ödeneği artacak. Sigortaya girdiler azalacak çekler çıkmayacak ülkeyi kaosa götürecek” diye konuştu.

“Rus turist pazarı kaybedilince başka pazarlara yöneldiler”

Ukrayna-Rusya arasındaki savaştan dolayı Güney Kıbrıs’ın 800 bin, Türkiye’nin ise 8 milyon turist kaybı yaşayacağına dikkat çeken Çağıner, “Güney Kıbrıs, konaklamada en çok para harcayan bir numaralı Rus piyasası yerine 2 numaralı İngiltere piyasasına yöneldi. Savaş çıkınca reklam kampanyaları başladı. Uçak seferleri artınca daha uygun paketler yapılacak. İsrail’e de destek ve prim verilecek” ifadelerini kullandı.

“Kimsenin haberi olmadığı bir reklam filmimiz İngiltere’de yayınlandı”

Güney Kıbrıs ve Akdeniz’deki ülkelerin kaybedilen Rus pazarı yerine başka pazarlara yöneldiğini ve rekabetin arttığını anlatan Çağıner, “Kimsenin haberinin olmadığı bir reklam filmimiz İngiltere’de yayınlandı. Turizm sektörünün de haberi olsaydı yapılacak çalışmalarla getirileri olacaktı. Kimsenin haberi olmadan hareket edilirse harcanan para çöpe gider” dedi.

“Ülkenin bütünsel bir turizm ve ekonomi planına ihtiyacı var”

Güney Kıbrıs’ta turizmde yetkili olan kişilerin artık deniz, güneş, kumun yetersiz olduğunu, farklı turizm modellerini komşularıyla kültür, turizm, kumar ve sağlık turizmi yapmak istediğine vurgu yapan Çağıner, “Turizm konusunda ülkemizde yol planı yok. Planı ortaya koyacak enstrümanlar da yok. İki yıl pandemiyi yaşadık, oturduk çalışmadık, bu dönemde turizm planlanması konusunda adım atılmadı. Ülkenin bütünsel bir turizm ve ekonomi planına ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

“Yolcu taşımacılığı konusunda adım atılmalı”

Turist gelmezse, turizmin doğrudan ve dolaylı olarak etkilediği birçok sektörün zora gireceğini anlatan Çağıner, “Uluslararası piyasada akaryakıtta artış nedeniyle turizm olumsuz etkilenecek. Yolcu taşımacılığı konusunda adım atılmalı. En kolay ulaşacağımız Türkiye ile sefer sayısı artırılmalı. Tavan fiyat getirilmeli ancak bunlar yapılırken havayollarına da kolaylık sağlanmalı” dedi.

“Krizler değişimi yaratmak için bir fırsattır”

Ülkede herkesin kendi pozisyonunu korumak istediğini ve toplumsal düşünülerek hareket edilmediğini aktaran Çağıner, “Bugünler ve krizler geçecek. Krizler değişimi yaratmak için bir fırsattır. Ekonomi bilimdir ve maalesef sonuçları çalışıyor. Doğruları yapmak gerek. Toplum olarak zihniyet değişmeli. Hükümet değişse de bir yere varamayız. Eleştirmek kolaydır önemli olan icraat yapmaktır” diye konuştu.