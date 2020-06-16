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Çağıner'den İşsizlik Uyarısı: Allah sonumuzu hayır etsin

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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çok çok büyük bir işsizlik ile karşı karşıya kalınacağını belirtti.
Çağıner'den İşsizlik Uyarısı: Allah sonumuzu hayır etsin

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çok çok büyük bir işsizlik ile karşı karşıya kalınacağını belirtti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner'in paylaşımı şöyle: Birinin çıkıp bu halka tek cümle ile bu ülkeye virüs geleceğini söylemesi gerekiyor. Sıfır vaka başarıdır ama sonuç kesinlikle değildir. Keşke toplum ve muhalefet olarak iki gündür verdiğimiz şanlı mücadelemizi pandemi hastahanesi için verseydik. Arslan parçaları olarak hükümeti pandemi yapmadı diye parçalasaydık. Dün pandemi hastahanesini tüm altyapısı ile bitmiş şekilde açsaydık da bugün kontrollü açılsaydık dünyaya. Bu virüs Güney den de Kuzey den de gelecek. Kimse kimseyi Güney daha güvenli veya Kuz den bişey gelmez diye kendini kandırmaya çalışmasın. Açılamıyoruz, korkuyoruz ve batıyoruz. Çok büyük ama çok büyük işsizlik ile ay başında karşı karşıya kalacağız. Öyle iktidarın tek başına veya muhalefet in onlar gitsin ben çözerim diyeceği bir kriz ile karşı karşıya değiliz. Bütünlüklü bir ekonomik akıl ile çözülecek büyük bir sorunumuz var. Allah sonumuzu hayır etsin.

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