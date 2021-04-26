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Çağıner:Mayıs sonu çift PCR ile açılmalıyız

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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner Star Kıbrıs Gazetesi’ne yaptığı açıklamada  “Mayıs sonu çift aşı ve pcr ile serbest gelişler başlamalı” dedi.
Çağıner:Mayıs sonu çift PCR ile açılmalıyız

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner Star Kıbrıs Gazetesi’ne yaptığı açıklamada  “Mayıs sonu çift aşı ve pcr ile serbest gelişler başlamalı” dedi.

Çağıner’in açıklaması şöyle:

“50 yaş aşılanma bitince Mayıs sonu çift aşı ve pcr ile serbest gelişler başlamalı. Mayıs sonu mümkün çünkü Mayıs içinde Türkiye den ve Avrupa Birliği’den ilave aşı gelecek. 40 yaş üstü aşılanmaya kadar risk var ondan sonra bu risk yok. Dolayısı ile Mayıs sonu Haziran başı artık bu olmalı. Yazın gelmesiyle vakalarda da düşüş bekleniyor.”

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