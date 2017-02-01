Çağının Fikirlerine Aldırmadan Cesurca Tarihe Geçmiş 16 LGBT Kadın

Tarih boyunca toplumun geri fikirlerine aldırmadan yaşamış olan bu kadınlar gerçekten ilham verici. BuzzFeed'den derlediğimiz hikayeleri de bir hayli muhteşem.

1. Tallulah Bankhead (1902–68)





Tallulah Bankhead Amerikalı biseksüel bir oyuncuydu. 1933 yılında cinsel yolla bulaşan bir hastalığı iyileştirmek amacıyla yapılan bir ameliyat sırasında neredeyse hayatını kaybediyordu. Sonrasında doktoruna şunu söyledi: "Bunun bana bir ders verdiğini düşünüyorsan yanılıyorsun."

2. Anne Lister (1791–1840)

İngiliz toprak sahibi hayatını tüm detaylarıyla anlatan günlükler tutuyordu. Zengin bir mirasçı olan Ann Walker ile evlendi (ancak evlilikleri yasal olarak tanınmadı) ve evlilikleri çevreden büyük tepki aldı. Ancak ikisi de zengindi, istediklerini yaptılar ve UMURLARINDA BİLE OLMADI.

3. Gladys Bentley (1907–60)

Gladys Bentley 1920-1930'ların Harlem Rönesansı'nda bir blues şarkıcısıydı. Sahneye açıkça lezbiyen bir gösterici olarak çıkmakla beraber birçok eşcinsel destekleyicisi vardı.

4. Hannah Snell (1723–92)

Kocası tarafından terk edildikten sonra, Snell erkek kılığına girdi ve İngiliz donanmasında 1745-1750 yılları arasında hizmet verdi. Bu süreçte komutanı için bir fahişe bulması istendi ancak fahişeyle kendisi bir ilişki yaşadı. Onun dışında birçok kadınla birlikte olduğu biliniyor.

5. Marion Barbara “Joe” Carstairs (1900–93)

Amerikalı bir ailenin zengin İngiliz kızı olan Joe 1903 yılında Mayfair'da doğdu. Erkek kıyafetleri giydi, Dolly Wilde ile bir ilişkisi vardı ve açıkça lezbiyendi.

6. Alla Nazimova (1879–1945)

Nazimova çılgın, güzel ve sessiz bir film yıldızıydı ve açıkça başka kadınlarla ilişki yaşıyordu. Sunset Bulvarı'ndaki malikanesinde verdiği çılgın partiler bir hayli meşhurmuş zamanında.

7. Ruth Ellis (1899–2000)

16 yaşındayken eşcinsel olduğunu açıklayıp toplumun yargılarına rağmen başarılı bir iş sahibi odu. 1920'li yıllarda 30 yıl boyunca beraber olacağı partneri Ceciline ile tanışmış. En uzun süre yaşayan lezbiyen olarak biliniyor.

8. Natalie Clifford Barney (1876–1972)

Barney Paris'te yaşayan Amerikalı bir oyun yazarıydı. Tek eşliliğe inanmadığı için çağının birçok ünlü kadınıyla ilişki yaşadığı söyleniyor.

9. Vita Sackville-West (1892 – 1962)

Virginia Woolf ile olan ilişkisiyle ünlü olmasına rağmen şair Vita Sackville-West, arkadaşı Violet Trefusis ile daha tutkulu bir ilişki yaşadı. Beraber Paris'e kaçarak ve kocalarını bırakarak büyük bir skandal yarattılar

10. Cha-U-Kao (?)

Parisli kadın 1980'lerde 'Moulin Rouge'da palyaçoluk ve göstericilik yaparak sürekli sahne aldı. Henri de Toulouse-Lautrec'in resimlerinde en çok kullanmak istediği insandı. Çünkü bu resimlerde Cha-U-Kao ve kadın sevgililerinin yakınlaşmalarını resmediyordu. Lutrec kadının aşkını açıkça yaşamasından ve öz güveninden bir hayli etkilendi.

11. Roberta Cowell (1918–2011)

Roberta Cowell, İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz pilotu olarak görev yaptı ve 'Grand Prix'de araba yarışçısıydı. Erkek olarak doğdu ve tarihe adını ilk cinsiyet değiştirme ameliyatı olan insan olarak geçirdi. Ameliyatından sonra yarışmasına izin verilmedi o da motosiklet yarışına yöneldi.

12. Llangollen Hanımları (1739–1831)

Llangollen Hanımları aristokrasi sınıfı ailelerinden daha genç yaşta kaçmış iki İrlandalı aşık: Sarah Ponsonby ve Eleanor Butler. Beraber yaşayıp vakitlerini akademik çalışmalara ve bahçecilik işlerine harcamışlar. Ünleri git gide yayılınca, Byron ve Shelley, hatta Anne Lister gibi yazarlar tarafından ziyaret edilmişler. Dünya küçük tabii..

13. Audre Lorde (1934–92)

Audre Lorde siyahi bir kadın yazar, vatandaşlık hakları savunucusu ve feminist harekette ırkçılığa karşı gelmiş belalı bir lezbiyen Fikirlerini söylemekten, ünlü 'beyaz' feministlerle tartışmaktan asla çekinmeyen hatta bu yüzden bir bakıma dışlansa da pes etmeyen bir kadın o.

14. Mary Benson (1841–1918)

Mary Benson çok ünlü bir ev sahibesi ve İngiliz kilisesi başpiskoposuyla evli bir toplum sevgilisiydi. Aynı zamanda birçok kadınla ilişki yaşadığı biliniyor. Bunlardan biri de kızının birlikte olduğu Ethel Smyth. Tabii Mary kızını üzmemek için aradan çekilmiş. Ne kadar iyi bir anne.

15. Jane Addams (1860–1935)

Jane Addams, Amerikalı kadın seçme ve seçilme haklarının çok önemli savunucularından. Hayatı boyunca birçok kadınla romantik ilişkiler yaşadı, bunlardan en göze çarpanı Mary Rozet Smith ile olan ilişkisiydi. Beraber yaşadılar ve mektuplarına bakılırsa kendilerini evli bir çift olarak gördüler.

16. Lady Una Troubridge (1887–1963)

Una Troubridge meşhur lezbiyen yazar Radclyffe Hall'un bir o kadar yetenekli partneriydi. Hall 1943'te hayatını kaybedene kadar açıkça beraber yaşadılar. 1943'te Hall'un Rus bir hemşireyle yaşadığı ilişkiye rağmen ilişkilerine devam ettiler.