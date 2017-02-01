 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 86.375
  • Altın 146,655
  • Dolar 3,7631
  • Euro 4,0645
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKASon Dakika: Hamitköy'de yangın!

Çağının Fikirlerine Aldırmadan Cesurca Tarihe Geçmiş 16 LGBT Kadın

»
Çağının Fikirlerine Aldırmadan Cesurca Tarihe Geçmiş 16 LGBT Kadın
Tarih boyunca toplumun geri fikirlerine aldırmadan yaşamış olan bu kadınlar gerçekten ilham verici. BuzzFeed'den derlediğimiz hikayeleri de bir hayli muhteşem.

1. Tallulah Bankhead (1902–68)


sub-buzz-11679-1485350118-1.jpg

Tallulah Bankhead Amerikalı biseksüel bir oyuncuydu. 1933 yılında cinsel yolla bulaşan bir hastalığı iyileştirmek amacıyla yapılan bir ameliyat sırasında neredeyse hayatını kaybediyordu. Sonrasında doktoruna şunu söyledi: "Bunun bana bir ders verdiğini düşünüyorsan yanılıyorsun."

2. Anne Lister (1791–1840)

grid-cell-16730-1485359803-30.jpg

 İngiliz  toprak sahibi hayatını tüm detaylarıyla anlatan günlükler tutuyordu. Zengin bir mirasçı olan Ann Walker ile evlendi (ancak evlilikleri yasal olarak tanınmadı) ve evlilikleri çevreden büyük tepki aldı. Ancak ikisi de zengindi, istediklerini yaptılar ve UMURLARINDA BİLE OLMADI.

 

3. Gladys Bentley (1907–60)

dsdsdsdsds.jpg

Gladys Bentley 1920-1930'ların Harlem Rönesansı'nda bir blues şarkıcısıydı. Sahneye açıkça  lezbiyen bir gösterici olarak çıkmakla beraber birçok eşcinsel destekleyicisi vardı.

4. Hannah Snell (1723–92)

sub-buzz-6061-1485344129-1.jpg

Kocası tarafından terk edildikten sonra, Snell erkek kılığına girdi ve İngiliz donanmasında 1745-1750 yılları arasında hizmet verdi. Bu süreçte komutanı için bir fahişe bulması istendi ancak fahişeyle kendisi bir ilişki yaşadı. Onun dışında birçok kadınla birlikte olduğu biliniyor.

5. Marion Barbara “Joe” Carstairs (1900–93)

grid-cell-4767-1485360168-20.jpg

Amerikalı bir ailenin zengin  İngiliz  kızı olan Joe 1903 yılında Mayfair'da doğdu. Erkek kıyafetleri giydi, Dolly Wilde ile bir ilişkisi vardı ve açıkça lezbiyendi.

6. Alla Nazimova (1879–1945)

alla.jpg

Nazimova çılgın, güzel ve sessiz bir film yıldızıydı ve açıkça başka kadınlarla ilişki yaşıyordu. Sunset Bulvarı'ndaki malikanesinde verdiği çılgın partiler bir hayli meşhurmuş zamanında.

7. Ruth Ellis (1899–2000)

sub-buzz-22833-1485277965-1.jpg

16 yaşındayken eşcinsel olduğunu açıklayıp toplumun yargılarına rağmen başarılı bir iş sahibi odu. 1920'li yıllarda 30 yıl boyunca beraber olacağı partneri Ceciline ile tanışmış. En uzun süre yaşayan lezbiyen olarak biliniyor. 

8. Natalie Clifford Barney (1876–1972)

sub-buzz-24189-1485345403-1.jpg

Barney Paris'te yaşayan Amerikalı bir oyun  yazarıydı. Tek eşliliğe inanmadığı için çağının birçok ünlü kadınıyla ilişki yaşadığı söyleniyor.

9. Vita Sackville-West (1892 – 1962)

sub-buzz-7081-1485367220-1.jpg

Virginia Woolf ile olan ilişkisiyle ünlü olmasına rağmen şair Vita Sackville-West, arkadaşı Violet Trefusis ile daha tutkulu bir ilişki yaşadı. Beraber Paris'e kaçarak ve kocalarını bırakarak büyük bir skandal yarattılar

10. Cha-U-Kao (?)

grid-cell-24275-1485363270-20.jpg

Parisli kadın 1980'lerde 'Moulin Rouge'da palyaçoluk ve göstericilik yaparak sürekli sahne aldı. Henri de Toulouse-Lautrec'in resimlerinde en çok kullanmak istediği insandı. Çünkü bu resimlerde Cha-U-Kao ve kadın sevgililerinin yakınlaşmalarını resmediyordu. Lutrec kadının aşkını açıkça yaşamasından ve öz güveninden bir hayli etkilendi.

11. Roberta Cowell (1918–2011)

sub-buzz-16621-1485278745-1.jpg

Roberta Cowell, İkinci Dünya Savaşı'nda  İngiliz  pilotu olarak görev yaptı ve 'Grand Prix'de araba yarışçısıydı. Erkek olarak doğdu ve tarihe adını ilk cinsiyet değiştirme ameliyatı olan insan olarak geçirdi. Ameliyatından sonra yarışmasına izin verilmedi o da motosiklet yarışına yöneldi.

12. Llangollen Hanımları (1739–1831)

sub-buzz-17946-1485344774-3.jpg

Llangollen Hanımları aristokrasi sınıfı ailelerinden daha genç yaşta kaçmış iki İrlandalı aşık: Sarah Ponsonby ve Eleanor Butler. Beraber yaşayıp vakitlerini akademik çalışmalara ve bahçecilik işlerine harcamışlar. Ünleri git gide yayılınca, Byron ve Shelley, hatta Anne Lister gibi yazarlar tarafından ziyaret edilmişler. Dünya küçük tabii..

13. Audre Lorde (1934–92)

grid-cell-16273-1485361838-14.jpg

Audre Lorde siyahi bir kadın yazar, vatandaşlık hakları savunucusu ve feminist harekette ırkçılığa karşı gelmiş belalı bir lezbiyen Fikirlerini söylemekten, ünlü 'beyaz' feministlerle tartışmaktan asla çekinmeyen hatta bu yüzden bir bakıma dışlansa da pes etmeyen bir kadın o.

14. Mary Benson (1841–1918)

grid-cell-27317-1485361870-15.jpg

Mary Benson çok ünlü bir ev sahibesi ve  İngiliz  kilisesi başpiskoposuyla evli bir toplum sevgilisiydi. Aynı zamanda birçok kadınla ilişki yaşadığı biliniyor. Bunlardan biri de kızının birlikte olduğu Ethel Smyth. Tabii Mary kızını üzmemek için aradan çekilmiş. Ne kadar iyi bir anne. 

 

15. Jane Addams (1860–1935)

grid-cell-27334-1485361893-16.jpg

Jane Addams, Amerikalı  kadın seçme ve seçilme haklarının çok önemli savunucularından. Hayatı boyunca birçok kadınla romantik ilişkiler yaşadı, bunlardan en göze çarpanı Mary Rozet Smith ile olan ilişkisiydi. Beraber yaşadılar ve mektuplarına bakılırsa kendilerini evli bir çift olarak gördüler.

16. Lady Una Troubridge (1887–1963)

grid-cell-28336-1485361918-4.jpg

Una Troubridge meşhur  lezbiyen yazar Radclyffe Hall'un bir o kadar yetenekli partneriydi. Hall 1943'te hayatını kaybedene kadar açıkça beraber yaşadılar. 1943'te Hall'un Rus bir hemşireyle yaşadığı ilişkiye rağmen ilişkilerine devam ettiler.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, TCEP’den ayrılma kararı aldı12 Aralık 2016 Pazartesi 17:47
  • Arjantin'de 'mutluluk hakkı' kararı: Anne, üvey kızıyla evlenebilir07 Aralık 2016 Çarşamba 20:59
  • “LGBT Açılma Süreçleri ve Aileler” başlıklı seminer düzenleniyor01 Aralık 2016 Perşembe 16:52
  • Premier Lig renklenecek; LGBTİ kampanyasına destek25 Kasım 2016 Cuma 20:00
  • Ricky Martin nişanlandı18 Kasım 2016 Cuma 17:39
  • LGBTİ örgütleri, mücadeleye çağırdı!09 Kasım 2016 Çarşamba 09:29
  • Eşcinsel penguenler, beraberliklerinin 10. yılını kutluyor09 Kasım 2016 Çarşamba 09:11
  • KTÖS: “homofobik saldırılar kabul edilemez”03 Kasım 2016 Perşembe 16:59
  • “Sevginin özgürlüğü, emeğin özgürlüğü kadar yaşamsaldır”03 Kasım 2016 Perşembe 14:46
  • Başpiskopos’un sözleri, bizi orta çağa geri götüren sözler..."03 Kasım 2016 Perşembe 14:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti