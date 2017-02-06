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Çağla Şıkel: Buse Barbie bebek gibi

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Çağla Şıkel: Buse Barbie bebek gibi
Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ’la aşk yaşadığı öne sürülen Buse Narcı’yla ilgili sorulara Kıbrıs'tan yanıt verdi...

Dilek Hanif, yeni koleksiyonunu Kuzey Kıbrıs’ta tanıttı. Çağla Şıkel’in gelinlikle podyuma çıktığı defileden elde edilen gelir, Kuzey Kıbrıs Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı. Çağla Şıkel, eski eşi Buse Narcı ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ’la aşk yaşadığı öne sürülen Buse Narcı’yla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

“Benim sunduğum moda programına katıldığında kendisini beğendiğimi söylemiştim. Barbie bebek gibi yani, ne yalan söyleyebilirim. Ama bundan sonra Emre’nin hayatına girecek kişi beni ilgilendirmez. Yorum yapmak bana düşmez.”

Etkinlikte Dilek Hanif imzalı bir elbise, açık artırmayla satışa sunuldu. Elbiseyi 90 bin TL’ye Demet Şahin satın aldı. Defileden elde edilen gelirin tamamı, Kuzey Kıbrıs Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı.

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