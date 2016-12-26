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Çağla Şıkel, çocukları için Türkiye'yi terk ediyor

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Çağla Şıkel, çocukları için Türkiye'yi terk ediyor
Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden olan çocuklarının yurtdışında okumasını istiyor. Güzel manken bunun için Londra'da ve İsviçre'de okul bakıyor.

İngiltere'nin Londra şehri ile İsviçre'deki okulları araştıran ünlü manken, arkadaşlarına gerekirse çocuklarıyla birlikte bir süre yurtdışında yaşayacağını söyledi.

ÇOCUKLARININ YURTDIŞINDA EĞİTİM ALMASINI İSTİYOR
Çağla Şıkel, Emre Altuğ'la evliliğinden olan çocukları Kuzey ve Uzay'ın yurtdışında eğitim almasını istiyor.

LONDRA VE İSVİÇRE'DE OKUL ARIYOR
İngiltere'nin Londra şehri ile İsviçre'deki okulları araştıran ünlü manken, arkadaşlarına gerekirse çocuklarıyla birlikte bir süre yurtdışında yaşayacağını söyledi.

 

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