Çağlar AKPM başkanı Agramunt ile Strazburg’ta biraraya geldi

CTP’den yapılan açıklamaya göre görüşmede Kıbrıs müzakere süreci değerlendirildi ve Çağlar, Nisan’da yapılacak olan Genel Kurul’da, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in birlikte Genel Kurul’a hitaben konuşma yapmalarının sağlanmasını önerdi.
Agramunt bunu danışmanına not ettirerek ilk başkanlık konseyi toplantısında bunun gündeme taşınmasını istedi.
CTP Milletvekili Çağlar Türkiye’nin garantörlüğünün Kıbrıslı Türkler için önemli olduğunu da belirtti.
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