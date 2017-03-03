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Çağlayan Adliyesi'nde rüşvet operasyonu; aralarında müdürlerin de olduğu 18 kişi gözaltına alındı

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Çağlayan Adliyesi'nde rüşvet operasyonu; aralarında müdürlerin de olduğu 18 kişi gözaltına alındı
Gözaltına alınan icra memurları "Rüşvet değil masrafları aldık" savunmasını yaptı

İstanbul Çğlayan Adliyesi'nde bulunan 14 ayrı icra müdürlüğüne rüşvet operasyonu düzenlendi. Hukuk büroları ve işlerleri sahiplerinden dosya başı 100 TL ile 10 bin TL arasında rüşvet aldığı iddia edilen 18 icra müdürü, yardımcısı ve katip gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Hukuk bürolarının Çağalayan Adliyesi'nde bulunan icra müdürlüklerinde rüşvet alınıyor. Rüşvetsiz işlem yaptıramıyoruz" şikâyetleri üzerine çalışma başlattı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre mali polis, Çağlayan Adliyesi'nde bulunan 14 ayrı icra müdürlüğünde teknik ve fiziki takip çalışması başlattı. Gizli kameralarla yapılan teknik takipler sırasında, icra müdürlüğünde işlem yapan kişilerin 100 TL ile 10 bin TL arasındaki parayı zarfın içerisinde dosyaya koyduğu belirlendi. İcra müdürlüklerinde yıllık dönen rüşvet çarkının en az 1 milyon TL olduğu öğrenildi.

Mali polis, akşam saatlerinde mesai bitimine az bir süre kala Çağlayan Adliyesi'nde bulunan 14 ayrı icra müdürlüğüne eş zamanlı baskın düzenledi. 3'ü katip 15'i İcra Müdürü ve yardımcısı olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı.

 

İcra dosyalarını rüşvetle öne çekmişler

Gözaltına alınan zanlıların, rüşvet karşılığında icra dosyalarını öne aldıkları, dosyaların 1 aylık ilam süresini doldurmadan 1 günde dolmuş gibi gösterdikleri rüşvet vermeyen kişilerin işlemlerini geciktirdikleri belirlendi.

"Rüşvet değil masrafları aldık"

Gözaltına alınan İcra Müdürü ve yardımcıları yapılan ilk sorgulamalarında, zarf içerisinde dosyalara konularak kendilerine verilen paraların, taksi parası veya yapılan masraflarla ilgili paralar olduğunu söyleyerek, "kesinlikle rüşvet almadık" dedi.

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