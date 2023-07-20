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Çağlayan Cesurer: Aksa’yla imzalanan sözleşmenin içeriğiyle ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz

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El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, Aksa’yla imzalanan sözleşmenin içeriğinin ortaya çıkmasıyla El-Sen’in mücadelesini her platformda arttırarak sürdüreceğini söyledi.
Çağlayan Cesurer: Aksa’yla imzalanan sözleşmenin içeriğiyle ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, Aksa’yla imzalanan sözleşmenin içeriğinin ortaya çıkmasıyla El-Sen’in mücadelesini her platformda arttırarak sürdüreceğini söyledi.

Cesurer yaptığı yazılı açıklamada, El- Sen’in Pazartesi günü Başbakan Ünal Üstel ile toplantı halindeyken, sözleşmenin imzalanmadan önce incelemesi ve görüş belirtilmesi amacıyla sendikaya verilmesi talimatına rağmen Kıb-Tek Müdürünün Başbakan Üstel’in talimatını uygulamadığını ileri sürdü.

Basında bugün yer alan Aksa ile imzalanan sözleşmenin içeriğinin sendika ve halktan gizlenerek imzalandığını savunan Cesurer, “Bahse konu dolar üzerinden imzalanan sözleşme ülkemizde yaşanan maliyet artışlarına katlanarak devam etmesine sebep olacaktır” dedi.

Cesurer açıklamasında ayrıca Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın’ın El-Sen Tüzüğünün 23. Maddesi uyarınca 9 ay süre ile üyelikten ihracına karar verildiğini belirtti.

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