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Çağlayan Cesurer: El-Sen Yönetim Kurulu'nun %90'ı istifa etti!

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Çağlayan Cesurer: El-Sen Yönetim Kurulu'nun %90'ı istifa etti!
Çağlayan Cesurer: El-Sen Yönetim Kurulu'nun %90'ı istifa etti!

İşte EL-SEN eski Başkanı Çağlayan Cesurer'in yaptığı açıklama;

EL-SEN YÖNETİM KURULUNDA NERREDEYSE SEÇİLMİŞ OLAN KİMSE KALMADI. % 90 İSTİFA ETTİ.

ÜYELER GENEL KURUL İÇİN 264 İMZA TOPLADI BUNLAR YETERLİ DEĞİLSE HAFTAYA 364 İMZA ÖNÜNÜZDE OLACAKTIR.

İNSANLARA İFTİRA ATMAKTAN VAZ GEÇMEDİNİZ BUNDAN SONRADA VAZ GEÇMEYECEKSİNİZ .

AMA BİLİN Kİ YOK HÜKMÜNDESİNİZ.

Edinilen bilgiye göre seçilen 27 kişilik Yönetim Kurulunun 18 üyesi dün itibarı ile istifa etmiş durumda.

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