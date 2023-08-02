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Çağlayan Cesurer: “Elektrik faturaları yükselmeye devam edecek"

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan Cesurer, elektrik faturalarını değerlendirdi.
Çağlayan Cesurer: “Elektrik faturaları yükselmeye devam edecek"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan Cesurer, elektrik faturalarını değerlendirdi.

AKSA ile yapılan anlaşmanın elektrik faturalarını mecburen artırdığını söyleyen Cesurer, sözleşme süresi boyunca bu faturaların artarak devam edeceğini belirtti.

AKSA’ya ödenmesi gereken sözleşme miktarının, günün şartlarına göre değil, değişebilecek durumların da öngörülerek hazırlanmış olduğunu, dolayısıyla AKSA’nın zarar edeceği bir sözleşmeye imza konmadığını belirten Cesurer, TL değer kaybetmeye devam ettiği sürece ödemelerin daha da katlanacağına vurgu yaptı.

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