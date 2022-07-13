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Çağlayan Cesurer: Elektrikte üst kurul kırmızı çizgimiz! Asla geçit vermeyeceğiz

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Çağlayan Cesurer yaptığı açıklama ile ‘Enerji Üst Kurulu’ kurulmasına şiddetle karşı olduklarını ifade ederek, "Elektrikte üst kurul kırmızı çizgimiz! Asla geçit vermeyeceğiz" açıklamasına yer verdi.
Çağlayan Cesurer: Elektrikte üst kurul kırmızı çizgimiz! Asla geçit vermeyeceğiz

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Kurulu’nda Sendika Başkanlığına yeniden aday olan Çağlayan Cesurer yaptığı açıklama ile ‘Enerji Üst Kurulu’ kurulmasına şiddetle karşı olduklarını ifade ederek; Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) aldığınız talimatları yerine getirmeye çalışıyorsunuz ama üzgünüz! Yine ustalarınız size kızacak” dedi.

‘Enerji Üst Kurulu’ kurulmasıyla ilgili yasa tasarısının, Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak 8 Temmuz Cuma günü resmi gazetede yayımlandığını ve gerçek ve tüzel kişilerin yasanın içeriği ile ilgili görüş vermesi için 20 günlük süre tanındığını anımsatan Cesurer, “Elektrik kamu hizmetinin de içerisinde yer alacağı ‘Enerji Üst Kurulu’ bizim kırmızı çizgimiz! Asla geçit vermeyeceğiz!” dedi.

“KURUM’UN, İŞ YAPAMAZ HALE GELMESİ İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR”

Elektrik kamu hizmetinin, KIB-TEK’ten de sorumlu Bakan Sunat Atun tarafından sabote edildiğini ifade eden Çağlayan Cesurer, benzer sürecin Erhan Arıklı’nın KIB-TEK’ten sorumlu bakan olduğu dönemde de yaşandığını anımsattı. Hukuksuzluklara karşı direnen yönetim kurulu üyelerinin ya görevden alındığını ya da istifa etmek zorunda bırakıldıklarını belirten Cesurer; “Topyekûn Bakanlar Kurulu ve atanan ‘imzacı’ yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, bile isteye kurumu büyük zararlara sokuyorlar. Kurum’un, iş yapamaz hale gelmesi ve toplumun önüne konacak ‘sözde çözümlere’ onay vermesini sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar” dedi.

“ELEKTRİK KAMU HİZMETİNİ LİBERALLEŞTİRMENİZE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ!”

Diğer yandan enerjiden sorumlu Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun, yasa tasarısıyla ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, söz konusu tasarının, TC-KKTC arasında yıllardır imzalanmakta olan mali anlaşmaların bir gereği olduğunu ve elektrik hizmetini kamu hizmeti olmaktan çıkarmayı amaçladıklarını gizlemeye gerek dahi duymadığını ifade eden Cesurer; “Elektrik kamu hizmetini liberalleştirmenizi ve bu küçücük adada özel sektörün tekeline terk etmenize asla müsaade etmeyeceğiz!” dedi.

KIB-TEK’in elli yılı aşkın süredir elektrik üretim-iletim-dağıtımı alanında kurumsal tecrübeye sahip ülkedeki tek yapı olduğunu, sadece mesleki eğitim almış kişilerce ülkenin enerji politikalarına yön verilemeyeceğine vurgu yapan Cesurer, “İyi bir iş yapmak istiyorsanız, kurumsal tecrübeye sahip kadrolar KIB-TEK’tedir. Tek yapmanız gereken, ‘Özerk- KIB-TEK’için sendikamızın uzmanlarla hazırladığı yasa tasarısı taslağını, tozlu raflardan indirerek yasallaşması için adım atamanızdır” diyerek ‘Enerji Üst Kurulu’ kurulmasıyla ilgili yasa tasarısının geri çekilmesi konusunda hükümeti uyardı.

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