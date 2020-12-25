  • BIST 1.427
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 4’ü yerel 11 pozitif vakaya rastlandı

Çağman Bakanlığına bağlı daireleri ziyaret etti

» »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, bakanlığına bağlı  Sosyal Hizmetler, Çalışma ve İhtiyat Sandığı Daireleri’nin Lefkoşa ilçesindeki hizmet binalarını ziyaret ederek, personeli ile tanıştı ve  personelinin  yeni yılını kutladı.
Çağman Bakanlığına bağlı daireleri ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, bakanlığına bağlı  Sosyal Hizmetler, Çalışma ve İhtiyat Sandığı Daireleri’nin Lefkoşa ilçesindeki hizmet binalarını ziyaret ederek, personeli ile tanıştı ve  personelinin  yeni yılını kutladı.

Bakanlık açıklamasına göre, Bakanlık bürokratları eşliğinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde, personelle sohbet eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çağman, dairelerin faaliyetleriyle ilgili bilgi de aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1500 TL maaş desteği için Bakanlığa 100 milyon TL kaynak ayrılacak25 Aralık 2020 Cuma 17:44
  • İskele’de bisikletliye çarptılar!25 Aralık 2020 Cuma 17:32
  • KTTO Başkanı Deniz: Siyasiler sorun vardır, derse sorun yoktur. ‘Kapanıyoruz’ derlerse mesela kapanmayacağız…25 Aralık 2020 Cuma 17:25
  • Gazimağusa’ya gelecek yıl ortaokul ve lise yapılması planlanıyor25 Aralık 2020 Cuma 17:22
  • Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?25 Aralık 2020 Cuma 17:15
  • Tatar:Artık şartlar değişti Kıbrıs eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz ise eski Doğu Akdeniz değildir..25 Aralık 2020 Cuma 17:11
  • Yılbaşında hava nasıl olacak?25 Aralık 2020 Cuma 17:06
  • Dursun Oğuz: "2021 bütçesi, 10 milyar 140 milyon TL olarak Meclis'e sunuldu"25 Aralık 2020 Cuma 17:04
  • Görevden alma ve atamalar başladı25 Aralık 2020 Cuma 12:08
  • 5 saatlik elektrik kesintisi var!25 Aralık 2020 Cuma 10:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti