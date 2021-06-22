Çağman istifa etti! Yeni Çalışma Bakanı kim olacak?
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DP Girne Milletvekili Dr. Çağman'ın istifasını Başbakan Ersan Saner'e sunduğu açıklandı.
Siyasi kulislerde Çağman'ın yerine DP Genel Sekreteri Afet Özcafer'in getirilebilceği konuşuluyor.
Son kararı DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nun DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş ile istişare ettikten sonra Başbakan Ersan Saner'e ismi bildireceği öne sürüldü.
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