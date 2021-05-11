Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yetkilileri ile Engelli Sorunlarını Görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yetkilileri ile Engelli Sorunlarını Görüştü.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, beraberindeki heyetle 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman’ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında engelli bireylerin beklentilerini içeren 15 maddelik istem paketi ile acil istihdam bekleyen engelli listesi Bakan Çağman’a sunuldu. Ayrıca, inşası devam eden Engelsiz Yaşam Evi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ziyarette yaptığı konuşmada, 2006 yılından beri kamuda tek bir engellinin istihdam edilmediğini ifade ederek, sorunun düzeltilmesini talep etti.

Yasa çerçevesinde engellilerin haklarının verilmesi gerektiği üzerinde duran Yücetürk, Başbakanlık bünyesinde kurulan Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun oluşumuna da engelliler arasında eşitsizlik yarattığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Engellilerin ulaşım ve dolaşım sorunlarına da değinen Yücetürk, özel eğitim konusunda da destek istedi.

Dr. Koral Çağman: “Sorunların Çözülmesi için Üzerimize Düşeni Yapacağız…”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman da, görevde oldukları sürece ülkemizde yaşayan engellilerin sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Engelsiz Yaşam Evi projesinin ikinci etabının son aşamasına gelindiğini dile getiren Bakan Çağman, Engelsiz Yaşam Evi’nin tamamlanarak Temmuz ayında hizmete girmesinin hedeflendiğini kaydetti. Bakan Çağman, Yeni Erenköy’de de Engelsiz Yaşam Evi ile Aile Danışma Merkezi projesi üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

İstihdam olanakları yaratmayı ve engelli bireylere gerekli donanımı sağlamayı istediklerini ifade eden Koral Çağman, engelli bireylerin sosyal yaşama ve çalışma yaşamına daha çok katılımlarını sağlamanın ve sorunların çözümünün görevleri olduğunu kaydetti