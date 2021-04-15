Çağman, SOS Çocuk Köyü’nde İncelemelerde Bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman, beraberindeki heyet ile SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret ederek, yürütülen projeler ve ihtiyaçlar hakkında bilgiler aldı.

Ziyaret kapsamında, SOS Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter, heyete SOS Çocuk Köyü'nü gezdirerek çalışmalar ile ilgili detaylı bilgi aktardı. Bakan Çağman’a ziyareti sırasında, Özel Kalem Müdürü Özgü Bayraktar ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan eşlik etti.

İlk olarak okul öncesi bakım ve eğitim veren SOS Kreş ve Ana Okulu’nu gezen Bakan Çağman, çalışma atölyelerini yerinde gözlemledi. SOS Kreş ve Anaokulu Müdür yardımcısı Selen Kukural, Dr. Koral Çağman’a, çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, öz bakım ve fiziksel gelişimlerine yönelik uygulanan günlük eğitim programı hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra SOS Çocuk Köyü Müdürü Ahmet Akarsu eşliğinde, çocuklar ve gençler için aile tipi bakım sistemi sağlayan köy içerisindeki evleri ziyaret eden Çağman ve heyeti, SOS anne, teyze ve çocukları ile sohbet etti.

Bakan Dr. Koral Çağman: “ SOS Çocuk Köyü Ebeveyn Bakımı Alamayan Çocukların Hayata Atılmasında Aktif Rol Oynuyor…”

Ziyaret sonunda SOS Çocuk Köyü bahçesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman, Sosyal Hizmetler Dairesi ile SOS Çocuk Köyü işbirliğinde yürütülen ‘Çocuk Telkini Önleme”, “Aile Güçlendirme Projesi’ ile Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) projesi hakkında bilgiler aldı.

S.O.S Çocuk Köyü içerisinde aile tipi bakım hizmetinin çocuklara en ideal şekilde verilmeye çalışıldığını ifade eden Bakan Çağman, farklı nedenlerle ailesinin bakımını kaybeden çocukların toplumdan gelen çocuklarla bütünleşmiş bir şekilde hayata atılmalarını sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) projesinin, gençlerin istihdamını ve eğitimini teşvik eden örnek bir proje olduğundan söz eden Koral Çağman, SOS Çocuk Köyü’nün özverili çalışmalarını takdir etti.