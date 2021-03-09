  • BIST 1.550
  • Altın 417,464
  • Dolar 7,6218
  • Euro 9,0736
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

Çağman, TIP-İŞ temsilcileri ile görüştü

» »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, TIP-İŞ temsilcileri ile görüştü.
Çağman, TIP-İŞ temsilcileri ile görüştü

Ahmet Varış başkanlığındaki Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş)’ten bir heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ı  ziyaret ederek görevinde başarılar diledi, taleplerini iletti.

 

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış ziyarette yaptığı konuşmada, değerli meslektaşları Bakan Çağman’a  yeni görevinde başarılar dilemek ve sendikanın beklentilerini aktarmak için ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti. Sosyal güvenliğin bir toplumun  yalnızca bugünü değil, geleceği olması bilinci ile  hareket ettiklerini vurgulayan Varış,  sosyal devletin en önemli  unsuru olarak sağlık hakkının  ücretsiz, nitelikli ve eşit  sağlanması için TIP-İŞ olarak her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da konuşmasında  özellikle pandemi döneminde sağlık çalışanlarının gösterdiği özverinin önemine dikkat çekerek;  meslektaşlarının ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

 Sağlıkta diyalog ve işbirliğinin öneminin altını çizen  Çağman,  sendika ile birlikte hareket etmeye ve çalışmaya  her zaman hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar:Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçilemez09 Mart 2021 Salı 11:55
  • Anadolujet'ten KKTC Uçuşlarına Özel Kampanya09 Mart 2021 Salı 11:34
  • Sibel Tatar yılın kadını seçildi09 Mart 2021 Salı 11:29
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Perşembe Günü Toplanacak09 Mart 2021 Salı 10:59
  • Sağlık Bakanı Üstel, Baf Direnişi’nde yaşamını yitirenleri andı09 Mart 2021 Salı 10:55
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu Ankara’da temaslar yapıyor09 Mart 2021 Salı 10:48
  • Sol Hareket Gençlik Komitesi Kurulu09 Mart 2021 Salı 10:47
  • Lefke'de elektrik kesintisi yapılacak09 Mart 2021 Salı 10:02
  • Kıbrıs açıklarında göründü! Suudiler F-15 jetlerini yolluyor09 Mart 2021 Salı 09:36
  • Akdeniz'de deprem!09 Mart 2021 Salı 09:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti