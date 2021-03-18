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Çağman: '' Yaşlılarımıza hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hem insani hem de vicdani bir sorumluluk''

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda,  yaşlılara hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermenin hem insani hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu söyledi.
Çağman: '' Yaşlılarımıza hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hem insani hem de vicdani bir sorumluluk''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda,  yaşlılara hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermenin hem insani hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu söyledi.

 

Bakan Çağman mesajında şu ifadelere yer verdi:

 

"Yaşlılık; bilgiyi, tecrübeyi, emeği ve hayata dair tüm yaşanmışlıkları da barındırdığından insan yaşamının en önemli evrelerinden biridir. Yaşlılarımız, yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz; örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizdir. Değerlerimizin ve kültürümüzün taşıyıcısı olan yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek,  öncelikle hem insani hem de vicdani bir sorumluluk olmalıdır.

 

Ülkemizde her yıl  18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında,  Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından  çeşitli etkinlikler düzenlenmekte, bu etkinliklerle  yaşlılara gösterilen saygının; özel  haftalar ve günlerle sınırlı kalmaması, yaşam boyunca sürmesi gerektiği mesajı  kamuoyuna verilmektedir.

 

 İçinden geçtiğimiz pandemi koşulları nedeniyle, geçen yıldan beri  bu etkinliklerimizi iptal etmek zorunda kalsak da; yaşlılarımızın en büyük ihtiyaçlarının ilgi, şefkat ve sevgi olduğu unutulmamalıdır.

 

Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak öncelikli görevlerimizin başında gelmektedir. Bakanlığımıza  bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesindeki  Lapta Huzurevi’nde  26  yaşlımıza  barınma hizmeti sunulmakta,  devlet dışında, ülkemizde  yedi özel  yaşlı bakım evi de yaşlılarımıza  bakım hizmeti vermekte ve Bakanlığımız tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

 

Yaşlılarımıza daha kaliteli ve modern hizmet verecek bir tesisin hizmete kazandırılması için Bakanlığımız tarafından ‘’Yaşlı Bakım Evi Projesi ’’ hazırlanmış ve projeyle ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiştir.

Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak bizler; devletimizin ve hükümetimizin  desteğiyle, yaşlılarımızın kimseye muhtaç olmadan insan onuruna yakışır şekilde yaşamasına imkan tanımak için , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak  elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz.

 

Bu duygu düşüncelerle ; bizleri bugünlere getiren ve geleceğe hazırlayan  tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftası’nı kutlayarak ellerinden öper;  tüm yaşlılarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dilerim.’’

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