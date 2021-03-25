Çağman’dan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na Teşekkür Ziyareti...

Çağman, pandemi döneminde ihtiyaçlı duruma düşenlerin taleplerini karşılamak amacıyla bakanlık tarafından başlatılan gıda ve temizlik paketi yardımlarında destek veren Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO)’na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, pandemi döneminde ihtiyaçlı duruma düşenlerin taleplerini karşılamak amacıyla bakanlık tarafından başlatılan gıda ve temizlik paketi yardımlarında destek veren Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO)’na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda gerçekeleşen ziyarette, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık, Özel Kalem Müdürü Özgü Bayraktar ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

Turgay Deniz: “ Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Önem Kazandı...”

Ziyarette konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma vurgusu yaptı.

Turgay Deniz, “Pandemi döneminde toplumsal dayanışma, birlik, beraberlik ve yardımlaşma önem kazandı. Ticaret Odası olarak Sağlık Bakanlığı’na, 1 milyon 800 bin TL katkıda bulunduk. Pandemi gibi olağan durumlarda imkanlarımız dahilinde katkı yapmaya devam edeceğiz. Yaptığımız yardımlar bizi anlamlı kılıyor” dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın kuruluşundan bugüne ekonomik varoluş mücadelesi misyonu sürdürdüğünü ifade eden Deniz, toplumsal sorumluluğu ön planda tutmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Geçimini bu ülkede sağlayan insanlara kazançtan ziyade istihdam sağlamanın daha değerli olduğunu dile getiren Deniz, ülkedeki genç işsizliğe dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, pandemi sürecinde işletmelerin devam edebilmesi ve istihdamın korunması için radikal kararlar alınması gerektiğine vurgu yaparak, tüm çalışmaları için oda adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman’a teşekkür etti.

Bakan Dr. Koral Çağman: “Önceliğimiz Halkın Bütün İhtiyaçlarını Karşılayacak Hizmetleri Sunabilmek...”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman da, hükümet olarak önceliklerinin halkın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri sağlayabilmek olduğunu belirtti.

Ekonominin durakladığı kötü bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Bakan Çağman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etmek üzere ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pandemi nedeniyle Dünya ekonomisinde meydana gelen ekonomik küçülmenin ülkemizede de yansımalarının görüldüğüne değinen Bakan Çağman, bunların üstesinden gelebilecek formüller üretilmesi gerektiğini dile getirdi.

Pandeminin bilim verilerine göre, 2023 yılına kadar devam edeceği yönünde olduğunu anımsatan Dr. Koral Çağman, bu süreçte yerel iş gücü motivasyonunun arttırılmasının önemli olduğunun altını çizdi. Yerel iş gücünün aktif kullanılamadığına değinen Bakan Çağman, mevcut işsizleri istihdam içerisine katarak hem işsizliğin hem de yurt dışından işçi getirmenin azalacağına vurgu yaptı. Çağman, tüm sektörlerde yaşanan ara eleman ihtiyacına dikkat çekerek , teknik eleman yetiştirilmesi için meslek liselerinin cazibesinin arttırılması ve mesleki eğitimin kalitesinin yükseltilmesinin gerektiğini önemle vurguladı.

Ziyaret sonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’e katkıları için teşekkür plaketi takdim etti.