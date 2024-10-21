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Çağrı Miralay 1. Futbol Anı Turnuvası Gerçekleştirildi

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Çağrı Miralay 1. Futbol Anı Turnuvası Gerçekleştirildi
Çağrı Miralay 1. Futbol Anı Turnuvası Gerçekleştirildi

Geçtiğimiz ocak ayında Ercan Havalimanı yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü üyesi Çağrı Miralay anısına, cumartesi günü halı saha turnuvası düzenlendi. CTP Lefkoşa İlçesi Gençlik Örgütü tarafından organize edilen Çağrı Miralay 1. Futbol Anı Turnuvası, Gaziköy Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirildi.

Turnuvaya, Lefkoşa ve çevresindeki köylerde yaşayan gençlerin oluşturduğu takımlar katıldı. Bir gün süren turnuvada, birinciliği Değirmenlik takımı elde ederken, Gaziköy ikinci, Cihangir ise üçüncü oldu. Turnuvada yer alan tüm katılımcılara, Çağrı Miralay’ın ailesi tarafından katılım belgeleri ve ödüller takdim edildi.

Etkinliğe, Çağrı Miralay’ın sevenlerinin yanı sıra, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, Değirmenlik – Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros, CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Sonay Demirpençe ve CTP MYK Üyesi Feriha Tel de katılım gösterdi.

CTP Gençlik Örgütü üyeleri, Çağrı Miralay’ın anısını yaşatmak için etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade ettiler.

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