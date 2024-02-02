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Çağrı Miralay’ın ölümüne neden oldu! Yeniden yargı huzurunda...

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Yonca Kavşağı - Ercan Anayolunda 25 yaşındaki Çağrı Miralay’ın ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan M.K teminat talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Çağrı Miralay’ın ölümüne neden oldu! Yeniden yargı huzurunda...

Lefkoşa Trafik Şubesinde görevli polis çavuşu Yusuf Türkkal mahkemede olguları aktardı.

Polis, 28 Ocak 2024 tarihinde saat 18.00 sıralarında Yonca Kavşağı - Ercan Anayolunun 3. Kilometresinde, yönetimindeki VJ 420 plakalı van araç ile seyreden M.K'nın diğer araçlara öncelik hakkı vermeden isimsiz tali yoldan dikkatsizce anayola giriş yaptığını, bu  esnada, anayol üzerinde Ercan istikametine  doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Çağrı Miralay yönetimindeki GR 005 plakalı araçla çarpıştıklarını söyledi. 

Polis, Miralay’ın aracının zanlının aracının arka kısmına çarptığını açıkladı.

Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkan GR 005 plakalı araç akasya ağaçlarına çarpıp durduğunu belirtti.

Polis, kaza sonucu GR 005 plakalı araç sürücüsü Çağrı Miralay’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Polis memuru kazanın ardından zanlının doktor kontrolünden geçirildikten sonra tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 29 ve 31 Ocak tarihlerinde 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 4 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, Miralay’dan alınan kan örneklerinin analiz sonuçlarının henüz çıkmadığını açıkladı.

Polis memuru, 2 kişiden ifade aldıklarını belirtti. Zanlı ile Miralay’ın telefon dökümlerinin beklendiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti.

Polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep ederken, ayrıca davası görülünceye kadar ehliyetine el konulması talebinde de bulundu.

Polis, zanlının herhangi bir sabıkası olmadığına da değindi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 500 bin TL nakit teminat yatırmasına, 4 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, ayrıca zanlının ehliyetine geçici olarak el konulmasına da karar verdi.

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