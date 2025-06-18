Cahitoğlu: Ekiplerimiz sabaha kadar yangın bölgesinde olacak

Başbakanlık Müsteşarı ve Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Yamaçköy'deki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını anımsatarak, ekiplerin sabaha kadar bölgede olacağını kaydetti.

Geçitkale’ye bağlı Mallıdağ ile Yamaçköy arasında çıkan ve rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangını, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi koordinasyonunda yürütülen yoğun müdahale çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi, İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri, Polis Teşkilatı ve yerel belediye ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu yangının büyümesi önlendi.

Başbakanlık Müsteşarı ve Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, yaptığı açıklamada, “Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Ancak olası risklere karşı tüm ekiplerimiz sabaha kadar bölgede teyakkuz halinde kalacak” dedi.

“RİSK GEÇENE KADAR SAHADAYIZ”

Cahitoğlu, “Yangının yeniden alevlenme ihtimaline karşı nöbetimiz sürüyor. Ekiplerimiz, sabaha kadar bölgede kalacak ve tüm gelişmeleri anbean takip edecek. Devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik” dedi.