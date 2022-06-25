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Cahitoğlu: Yangın bölgesinde her şey kontrol altında

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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, yağan yağmurla yangının atlatıldığını belirterek, “Yağmurun yağması işi bitirdi. Artık atlattık diyebiliriz, her şey kontrol altında” dedi.
Cahitoğlu: Yangın bölgesinde her şey kontrol altında

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Mersinlik-Tatlısu arasında 4 gün süreyle etkili olan yangın ile ilgili son durumu aktardı.

"KUVVETLİ YAĞIŞLA ISLANMAYAN YER KALMADI"

“Durum iyi” diyen Cahitoğlu, dün gece meydana gelen kuvvetli yağışla ıslanmayan yer kalmadığını ifade etti.

Yanmış alanlarda yer yer dumanların çıktığını belirten Cahitoğlu, “Ufak tefek dumanlar olabilir, bunlar kontrol altındadır. Hemen karadan müdahale ediliyor” dedi.

Cahitoğlu, iş makinelerinin birkaç gün daha bölgede kalacağını ve bu sürede emniyet şeritlerinin çekileceğini de kaydetti.

Cahitoğlu ayrıca, halka, iş adamlarına, Sivil Toplum Örgütlerine yardım çağrılarına cevap vererek destek oldukları için teşekkür etti.

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