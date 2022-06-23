Cahitoğlu: Yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, büyük oranda kontrol altına alınan yangına şu anda 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildiğini, saat 10.30 sıralarında ise İsrail’den gelecek 2 uçağın da çalışmalara katılacağını açıkladı.

Mersinlik köyü bölgesinde dün başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın, büyük oranda kontrol altına alındı. 2 köyün tahliye edildiği ve 12 bin dönüm civarında alan kül olduğu yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 5-6 vatandaş da bulunurken, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, dün gece saat 03.00’te rüzgarın şiddetlenmesiyle büyüyen yangının, saat 06.00’da rüzgarın şiddetinin azalması ve havadan müdahalenin yeniden başlamasıyla yangının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı. Cahitoğlu, yangının Doğu bölgesinde kontrol altına alındığını, Batı bölgesinde ise yangın söndürme faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti.

“İsrail’den gelecek 2 uçağın 10.30 sıralarında yangın söndürme çalışmalarına katılması bekleniyor”

Şu anda yangına İngiliz Üsleri’nden 2 helikopter, Türkiye’den 1 helikopter ve Rum tarafından 2 uçakla müdahale edildiğini aktaran Cahitoğlu, İsrail’den de iki uçağın sabah 08.00’de yola çıktığını belirtti.

“İsrail’den gelecek iki uçağın saat 10.00’da Larnaka’da olması ve orada yakıt ikmali yaptıktan sonra, 10.30 sıralarında bölgeye giderek yangın söndürme çalışmalarına katılması bekleniyor” diyen Cahitoğlu, İsrail’den gelecek uçakların yangın söndürme kapasitelerinin çok yüksek olduğunu ve gece de müdahele etme özellikleri bulunduğunu söyledi.

Mersinlik ve Ardahan köylerinde yaşayanların tedbir amaçlı Kaplıca’da bir tesise tahliye edildiğini de belirten Cahitoğlu, “Ancak korkulan olmadı. Ekiplerin aldığı tedbirler sayesinde köyler zarar görmedi” dedi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sabah BRTK’ye yaptığı açıklamada, bugün adaya gelecek TC Cumhurbaşkanı Fuat Oktay ile birlikte helikopterle bölgeye giderek incelemelerde bulunacaklarını açıklamıştı.