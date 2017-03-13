'Çakal Carlos' Fransa'da yeniden hakim karşısında

1970'li ve 80'li yıllarda Fransa'da bir dizi saldırı düzenleyen 'Çakal Carlos' lakabıyla tanınan Venezuelalı Ramirez Sanchez, bugün Paris'te hakim karşısına çıkıyor.

1970'te Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne katılan 67 yaşındaki Çakal Carlos, diğer suçlarından ötürü Fransa'da iki ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tam adıyla İlich Ramirez Sanchez bir dönem dünyanın en çok aranan terör şüphelilerinden biri olduğu için medya ona Çakal Carlos lakabını takmıştı.

Çakal Carlos 1994'te Sudan'da yakalanana kadar güvenlik güçlerinden kaçmayı başarmıştı.

Ramirez'in 1974 yılında Paris'te bir alışveriş merkezine el bombasıyla düzenlediği saldırı bugünkü duruşmada ele alınacak.

Saldırıda iki kişi ölmüş ve 34 kişi de yaralanmıştı

Ramirez suçlu olmadığını savunuyor.

Ramirez'in avukatı Isabell Coutant-Peyre duruşmanın zaman ve para kaybı olduğunu söyledi ve "Olaylardan bu kadar uzun süre sonra duruşma yapılmasının ne anlamı var" diye konuştu.

Kurbanları temsil eden avukat Georges Holleaux ise kurbanların ailelerinin Carlos'u mahkemede görmeyi istediklerini açıkladı.

Holleaux "Kurbanların yakınları Ramirez'in yargılanması ve ceza alması için çok uzun zaman bekledi. Yaraları asla iyileşmedi" dedi.

Ramirez bir gazeteye röportajında saldırıyı Fransa'nın Japon bir komünist militanı serbest bırakması için düzenlediğini açıklamış ancak daha sonra röportajı yalanlamıştı.

Çakal Carlos kimdir?

1971'de yazar Frederick Forsyth'ın bir teröristin anlatıldığı "Çakal'ın Günü" isimli romanından sonra medya, Ramirez'e Çakal Carlos adını taktı.

Venezuela'da doğan Ramirez 1970'li ve 80'li yılların en ünlü siyasi militanlarından biriydi.

24 yaşındayken Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne katıldı ve devrimci militan olarak eğitime başladı.

Çakal Carlos bir kaç yıl sonra Londra'da Marks and Spencers mağazasının başkanı Joseph Edward Sieff'e silahlı saldırı düzenledi. Yahudi cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Sieff başından vuruldu ancak ölmedi.

Kendini "profesyonel devrimci" olarak tanımlayan Ramirez, Paris ve Marsilya'da 1982 ve 1983 yıllarında 11 kişinin öldüğü ve 150 kişinin yaralandığı dört bombalı saldırıdan suçlu bulundu.

Fransa'da 20 yıl önce aldığı ilk mahkumiyetinin ardından 2011 ve 2013 yıllarında da ceza aldı.

Ramirez Sudan'ın başkenti Hartum'da 1994 yılında Fransa'nın özel harekat polisinin düzenlediği bir operasyonda yakalandı.