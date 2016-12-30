Çakıcı: " 2017 yılında temel hedefimiz Kıbrıs'ta barışa ulaşmaktır"

TKP Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı Kıbrıs Türk Halkının yeni yılını kutladı.

Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Halkının çok zor bir dönemden geçtiğini, bugün hala ekonomik sorunlarla boğuştuğunu ve memnun olmadığı siyasal bir yapı içerisinde yaşadığını belirtti.

Barış umutlarının hala Kıbrıs Türk halkının içinde var olmaya devam ettiğini belirten Çakıcı, 2017 ye Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşmanın hedefiyle girildiğini vurguladı. Çakıcı, "Bizler mücadelemize yılmadan devam ediyoruz. Halkımızı çağdaş demokrasiye ulaştırmak, eşit ve adil bir ortamda yaşamalarını sağlamak ve ayrıca barışa ulaştırmak 2017 yılında temel hedefimizdir" şeklinde belirtti.

Çakıcı tüm Kıbrıs Türk halkına 2017 yılının huzur, mutluluk, sağlık getirmesini ve yeni yılda Kıbrıs'ta adil ve eşit bir anlaşma olmasını dilediğini bildirdi.