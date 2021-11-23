Çakıcı Açıklamalarda Bulundu

Erken Genel Seçimlerin gündeme gelmesinden bu yana, toplumun önemli bir kesiminin ortak talebi olarak ortaya çıkan solda birlik konusu en baştan partimiz tarafından olumlu karşılanmıştır.

Siyasal yelpazenin solunda örgütlü bulunan çok sayıda grup ve sivil toplum örgütü partimize yaptığı resmi ziyaretlerle solda ittifaklaşma taleplerini iletmiş ve bu anlamda yapıcı olmamızı talep etmişti. Partimizin bu konuda olumlu olduğu ve üzerini düşen fedakarlık varsa bunları göğüslemeye hazır olduğu en yetkili ağızlardan bir çok kez kamuoyuna duyurulmuştu.

Dün akşam toplanan Merkez Yürütme Kurulumuz da konuyu gündemine alarak görüşmüş ve genelde solda birlik özel de ise Toplumcu Demokrasi Partisi ile ittifaklaşma hususunda oybirliği ile karar almıştır.