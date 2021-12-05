Çakıcı: “Bağımlı Hastaların Sesi Olmak İçin Eylemlere Devam Edeceğiz”

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin “bağımlı hastalarla ilgili protokolü” uzatmadığını ve bunun ciddi mağduriyetler yaşatacağını kaydetti.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin “bağımlı hastalarla ilgili protokolü” uzatmadığını ve bunun ciddi mağduriyetler yaşatacağını kaydetti.

Çakıcı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, devletin, uyuşturucu bağımlılarının tedavisi ile ilgili politikasını eleştirerek, “Bağımlı hastaların sesi olmak için eylemlere devam edeceğiz” dedi.

Çakıcı, Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında “KKTC vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının %80'nin karşılandığı protokolün” yenilenmesi için verdikleri mücadeleyi anlattı.

Çakıcı, 2 yıldır hizmet veren Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nin bağımlılık tedavisi için ülkede kurulan ilk ve tek Rehabilitasyon Merkezi olduğunu belirterek, bugüne kadar yüzlerce gencin tedavi olduğunu ve hayatlarının kurtulduğunu söyledi.

Aileler ve hastalar için “umut kapısı” olan protokolün uzatılmamasının ciddi sorunlar yaratacağını ifade eden Çakıcı, bu konuda Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi eleştirdi, hastaların mağdur edildiğini savundu.