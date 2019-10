Çakıcı: Barıştan yana tavrımızın haklılığı ateşkesle kanıtlandı

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

8.5 yıldır süre gelen Suriye savaşı umarız en kısa sürede sonuçlanarak Suriye’nin kuzeyine istikrar ve barış gelir. Çok uzun zamandır Suriye’de devam eden çatışmalar ve savaş ortamı pek çok insanın ölümü ve göç etmesiyle sonuçlanmış, bu sayı milyonları bularak acı tarif edilemez hale gelmiştir. Suriye’deki savaşa yerel güçler yanında global emperyalist güçler de müdahil olmuş ve böyle olunca da sorun daha karmaşık ve daha kanlı bir hal almıştır. Bu istikrarsız ortamdan Suriye’nin tüm komşuları olduğu gibi Türkiye de etkilenmiştir. Milyonlarca Suriyeli evlerinden kaçarak Türkiye’ye yerleşmişlerdir. Türkiye, bu acıyı en yakından hisseden ülke olmuştur. Bölgede oluşan bu istikrarsız ortam terör örgütlerinin de yuvalanmalarına zemin hazırlamıştır. Türkiye bu terör yuvalanmalarından da en başta etkilenen ülke olmuştur.

TKP-YG barış yanlısı bir partidir. Savaşın acısını bilen insanlar olarak ortaya çıkan her savaş durumu bizlere geçmişi hatırlatır. Geçmişte bizlerde kendimizi savaş içinde bulduk göç ve kayıplar verdik. Pek çoğumuzun yanında aileleri arkadaşları ve tanıdıkları savaş nedeniyle hayatlarını kaybetti. Dolayısıyla, her savaşın bir an önce bitmesini istemek her barış yanlısı insanın arzusudur. Bizler, sorunların savaşla değil diplomasiyle çözülmesini isteyen insanlarız. Barıştan yana taraf olmak Türk Silahlı Kuvvetlerinin veya Türkiye Cumhuriyeti devletinin karşısında olmak anlamına gelmez. Tersine, Türkiye’nin lehine olduğunu düşündüğümüz için barıştan yanayız. Temennimiz keşke diyerek Ortadoğu ve Suriye’deki sorunların barış ve diplomasiyle savaş olmaksızın çözülmesidir.

Sayın Mustafa Akıncının sosyal medyadan yaptığı açıklamaların doğru okunmadığı kanaatindeyiz. Sayın Akıncı, savaşa değil barışa ve diplomasiye vurgu yapmıştır. Adı ne olursa olsun savaşın insanlık için acı getirdiği duygusu üzerine vurgu yapan Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalara, hak etmediği eleştiriler yapıldığını üzüntü ile gördük. Bazı kesimlerin TV ekranlarından daha da ileriye giderek sarfettiği sözler Kıbrıs Türk halkını da derinden yaralamıştır. Tüm bunlar yaşanırken sosyal medya aracılığıyla Cumhurbaşkanı Akıncı ve ailesine ölüm tehditleri savrulması, şiddet, küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yapılması da akıllara neler oluyor sorusunu getirmektedir. Bu konuda hazırlanan bir dosyanın Cumhurbaşkanlığı tarafından Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa iletilmesi de geldiğimiz nokta açısından önemlidir.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklaması sonrasında yaşananları nasıl benimsemiyorsak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kaleme aldığı mektupta kullandığı sözleri de benimsemediğimizi belirtmek isteriz. Böyle megalomanik bir tavır ancak tedavi gerektirir.

Gerek, Cumhurbaşkanlığı makamına, gerek şahsına ve tüm Kıbrıs Türk halkına yapılan bu sözel ve görsel şiddetin ne kadar yersiz olduğu dün ulaşılan ateşkes haliyle ortaya çıkmıştır. Barıştan ve diplomasiden yana taraf olmakla ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha kanıtlanmıştır.