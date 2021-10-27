Çakıcı: Biz bu ülkeyi halkla beraber değiştirmeye karar verdik

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) örgütlenme çalışmaları çerçevesinde Lefke bölgesinde partiye yeni katılan üyelere yönelik Gemikonağı'nda bulunan Aspava Restorant'da dayanışma-tanışma gecesi düzenledi.

Çoşkulu geçen dayanışma-tanışma gecesinde konuşan Genel Başkan Mehmet Çakıcı, TKP'nin ilk kurulduğu 1976 yılından beridir belli bir vizyonu ve mücadelesi olduğunu, gücünü halktan aldığını ve ülke insanın sorunlarına çözüm üretebilmek için politikalar ürettiklerini söyledi. Hükümetin mevcut durumuyla ilgili bilgiler veren Çakıcı, son dönemde yaşananların kaos olduğunu ve en fazla zararı gören kesimin yine orta direkte bulunan insanlar olduğunu söyledi. Çakıcı, TKP'de bulunan insanların makam mevki peşinde koşan insanlar olmadığını kaydederek, "Bütün diğer partiler hükümette denendiği için bize düşen bir görevin olduğunu biliyoruz. Bu görev bütün topluma karşı sorumlu hissettiğimiz bir görevdir. Biz bu ülkeyi halka beraber değiştirmeye karar verdik. Bu yalan düzeni yıkıp yerine sağlam bir yapı kurmak istiyoruz. Ve bunu da halkla beraber yapmak istiyoruz. Bu rezil düzeni hep beraber değiştireceğiz.TKP Genel Başkanı olarak bunu sözünü veriyorum" dedi.

Ülkede paraya olan ihtiyaç ve para kaynaklarının artırılması için neler yapılması gerektiği konusunun yıllardır ihmal edilen konular olduğunu ifade eden Çakıcı, Vergi sisteminde yaşanan adaletsizliğin önüne geçilmesi için Vergi Reformu'nun yapılmasının gerekliliği üzerinde durdu. Çakıcı, şöyle konuştu, "Bazı çok zenginlerin Kurumlar Vergisi muafiyetleri var. Bunların oralama cirosu 2 milyar TL'dir. % 20 Kurumlar Vergisi alınsa 400 milyon TL yapar ki ekstra kaynak elde edilmiş olacaktır. Şirketi olan sıradan bir esnaf Gelir Vergisi yanı sıra Kurumlar Vergisi de ödüyor. Kuruluşundan itibaren 5 yılı dolduran bu dev şirketler de herkes gibi, Kurumlar Vergisi ödemelidir. Bir diğer zenginleşen sektör olan bankalarla ilgili Faiz Yasası da ihmal edilen bir diğer konu. Ekonomik olarak geçtiğimiz bu zor dönemde insanımız için önlemler alınmamasını anlamakta zorlanıyorum" dedi.

Tarım Reformu'nun yapılmasının gerekliliğine de işaret eden Çakıcı, AB'de ve Türkiye'de çiftçinin kim olduğunun kriterlerle belirlendikten sonra gerekli yardımların yapıldığını, bizim ülkemizde ise 10-15 patron ailenin yıllardır bu yardımlardan herkesten fazla yararlandığının görüldüğünü söyledi. Mehmet Çakıcı, bu yapının doğru olmadığını bütün orta ve küçük çiftçilerin batmasına yol açan bir sonuç doğurduğu uyarısında bulundu.

Çakıcı, geçtiğimiz günlerde ülkede yaşanan akaryakıt kriziyle ilgi de konuşarak, devletin başı bozuk bir hale dönüştüğü için ortada ne otoritenin kaldığını ne de başka bir yönetimin olduğunu söyledi. İki şirketin bir olarak bu başı bozukluktan yararlanarak kartelleştiğinin görüldüğünü ifade eden Çakıcı, bunun suç olduğunu belirterek devlet kurumlarının harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Çakıcı, "Ortada bir hükümet olsaydı bunun derhal yasaklanması ve bunu yapanlara yasal işlem yapılması gerekirdi. Hatta belki de yargı kararıyla tutuklanmaları söz konusu olabilirdi. Ülke insanı mazotsuz petrolsüz bırakılamaz" dedi.

Topluma birlikteliği, kardeşliği aşılama düşüncesinde olduklarını kaydeden Çakıcı, ayrımcılık zihniyeti üzerinden politikalar yapma düşüncesinde olmadıklarını, insan açısından çok zengin bir parti olduklarını söyledi. Mehmet Çakıcı, 2018 Seçim Manifestosunda yer verdikleri maddelerin bugün hala geçerliliğini koruduğunu belirterek, Polisin Sivile Bağlanması, Hukuk reformu, Kamu reformu, Genel Sağlık Sigortası, Şartlı Tahliye Tüzüğü, Genel Sicil affı, işkence ile mücadele, kara para aklanmasının önüne geçilmesi ve uyuşturucu trafiğinin de önlenmesi için etkin tedbir uygulama bunlardan birkaçı. TKP olarak bunları hayata geçirmek için mücadeleye devam ediyoruz. İnsanımız için bu tedbirleri hayata geçirmek onların refah düzeyini geliştirmek bizim boynumuzun borcudur. Artık çökmüş kötü düzeni değiştirmenin zamanı geldi. TKP'nin bu ülkenin son şansı olduğunu görüyoruz. Ülkemiz için mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz.Yurdumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz"şeklinde konuştu.

Genel Sekreter Mehmet Davulcu da, ülkenin içinde bulunduğu duruma bakarak neden TKP'de birleşildiğinin cevabının verildiğini söyledi. Emekçi insanlara hizmet eden bir hükümete duyulan ihtiyacın son dönemde çok daha fazla hissedildiğine vurgu yapan Davulcu, TKP'nin bu nedenle var olduğunu kaydetti. Davulcu, TKP'nin büyük sermayenin, mafya baronlarının partisi olmadığını ifade ederek, toplumun orta direğini oluşturan, emeğiyle yaşayan insanların partisi olduğunu söyledi. TKP'nin kurulduğu günden beridir hep aynı çizgide olduğunu kaydeden Mehmet Davulcu, zaman içerisinde Cumhurbaşkanlığı katına kadar ilerleyen partinin parlemanto dışında da kaldığını belirtti. Davulcu, günümüz iktidar partilerine bakıldığında mafyanın oyuncağı konumuna geldiklerini son yaşananlarla herkesin gördüğünü belirterek, kim kimin adamı ya da piyonu olduğu gerçeğinin de bu şekilde gün yüzüne çıktığını söyledi. Toplumun yükünü taşıyan, alın teriyle geçinen insanların burada buluştuğuna işaret eden Davulcu, önümüzdeki dönemi inşa edecek partinin TKP olduğunun altını çizdi. Davulcu, Meclis'te bulunan partilerin bir şeyler yapmaya çalışırken sermayeye hizmet ettiğinin yıllar içerisinde görüldüğünü belirterek, TKP'nin halkın iktidarı için çalıştığını söyledi.

Saygılarımızla. Basın Bürosu