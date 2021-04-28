Çakıcı: Bu defaki “Nöbetçi Faşist” Devlet Bahçeli’dir

TKP-YG'den yapılan açıklamaya göre:

Türkiye’deki bazı çevrelerin Kıbrıslı Türklere yönelik saldırgan söylemleri gün geçtikçe artmakta, küfür ve hakarete varan konuşmaları Kıbrıs Türk halkını rencide etmektedir.Türkiye’deki iktidar çevrelerinin açıktan ve tüm olanaklarıyla müdahale ettiği KKTC’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde başlayan bu çirkin tutum artarak devam ettiği görülmektedir. Böyle olunca da bu kişilerin yarattığı infial Türkiye ve KKTC arasındaki gelişmesi gereken ilişkileri de olumsuz etkilemektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin KKTC’nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı özelinde harcadığı kelimeler bırakın dostluğu ve kardeşliği, kanlı bıçaklı düşman tarafından bile kullanılmasında sakınca görülecek niteliktedir.

Devlet Bahçeli ve partisi kavga ve saldırı siyasetini uzun yıllardır sürdürmektedir. Bu saldırgan siyaset belli ki yapay düşmanlar yaratarak ve onlara saldıran bir konumdan kaynaklanan bir enerjiden de beslenmektedir. Zaman zaman da Kıbrıs bu faşizan kesimler için de önemlice bir malzeme olmakta ve kontrolsüz öfkelerini Kıbrıs Türk insanına da kusabilmektedir. Her defasında nöbetçi bir faşist çıkarak Kıbrıs Türkleri’nin değerli insanlarına saldırabilmektedir. Bu kimi zaman Dr. Küçük’ten başlayarak Akıncı’ya kadar tüm toplum liderlerine saldırabilme cüretine kadar girebilmektedir.Her defasında “Nöbetçi Bir Faşist” çıkarak Kıbrıs Türklerine saldırabilmektedir. Anlaşılan bu defaki nöbetçi Faşist MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’dir.

Bir önceki Cumhurbaşkanımız Sn Akıncı’nın bu seviyesiz üsluba karşılık vermemesi onun sağlam karakterli duruşundan kaynaklanmaktadır. İyi ki böyle bir seviye ve dünya görüşü ile aynı doğrultuda siyaset yapmıyoruz. Biz Kıbrıslı Türkler hoş görü anlayışımızla en sağından en soluna kadar tüm partilerimiz bir kardeşlik anlayışıyla demokratik mücadelemizi saygıyla sürdürmekteyiz.

Kıbrıslı Türk insanı ile Türkiye’de yaşayan insanların birbiriyle dostluk ve kardeşlikten başka hiçbir ilişkisi yoktur. Özellikle bu faşist ve şovenist çevrelerin koltuk kaygısıyla ortaya koydukları bu çirkin saldırı ve müdahaleler onlara umduğu faydayı sağlayamayacaktır. Kıbrıslı Türkleri de birbirine düşürüp çatıştıramayacakları gibi, Kıbrıs’ta çözüm ve barış mücadelesindeki siyasileri ve Kıbrıs Türk Halkının diğer tüm bireylerini engellemeyi ve yıldırmayı başaramayacaklardır. Aramızdan bazı kuklaları istedikleri gibi idare etmeyi belki bugün başarabiliyorlar. Ancak bilinmelidir ki Kıbrıs Türk insanı bir gün bu biyat kültüründen kurtulmayı başaracaktır. Çünkü özgürlük mücadelesi Kıbrıs Türklerinin tarihi karakterinde vardır.

Mustafa Akıncı KKTC’nin 4. Cumhurbaşkanıdır. Kıbrıslı Türkler için bir değerdir. Akıncı’ya yapılan topluma yapılmış kabul edilir. Öncesinde yapılanlarla birlikte Bahçeli’nin küfür ve hakaretlerini bütünüyle kendilerine iade ederiz. Kötü söz sahibini anlatır.

Saygılarımızla.