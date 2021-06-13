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Çakıcı: “Denenmeyen Tek Parti TKP'ye Şans Verilmeli”

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TKP’den yapılan açıklamaya göre, Gıynık Web TV'de Off The Record programında konuşan Çakıcı, iktidar ve muhalefet partilerinin yıpranmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Çakıcı: “Denenmeyen Tek Parti TKP'ye Şans Verilmeli”

Toplumcu Kurtuluş Partisi -Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkenin değişimi için kararlı ve idealist bir siyasi partinin iktidarının gerekliliğine işaret ederek, değişimi sağlayacak partinin denenmeyen tek parti olarak TKP kaldığını belirtti.

TKP’den yapılan açıklamaya göre, Gıynık Web TV'de Off The Record programında konuşan Çakıcı, iktidar ve muhalefet partilerinin yıpranmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs Türk siyasetine siyasetçi profili açısından bakıldığında idealizmin ve siyasi kararlılığın olmadığını savunan Çakıcı, siyasetçilerin çoğunun duruma uygun davranışlar sergilediği için benzer icraatlara imza atıldığını, bu nedenle de ülkede bir değişim olmadığını ileri sürdü.

Çakıcı, TKP'nin ortaya koyduğu projelerle iktidara gelmesi halinde değişimi başarabileceklerini ifade ederek, artık değişimin zamanının geldiğini kaydetti. Bir ülkede gücü elinde tutmak ve değişiklik yaratabilmek için iki temel faktörün olması gerektiğinin altını çizen Çakıcı, bunlardan birinin idari güç, diğerinin ise ekonomik güç yani para kaynağı olması gerektiğini söyledi. Çakıcı, bunların olmaması durumunda ise iktidara gelen siyasi partilerin günü geçiştiren adımlar attığını ve böyle olunca da umut vaat etmeyen günümüz siyasetçi profilinin oluştuğunu belirtti.

Kutlu Adalı cinayetiyle tekrar gündeme gelen “Polisin sivile bağlanması” konusuna da değinen Çakıcı, 20 yılda hükümet eden tüm partilerin bu konuda ciddi bir mücadele vermediğini, Kıbrıs Türk tarihinde polisin sivile bağlanması yasal değişiklik önerisini veren ilk ve son siyasinin kendisi olduğunu söyledi. İdari güç dışında güçlü ekonomik bir yapının da güç unsuru olduğunu kaydeden Çakıcı, hükümetlerin Türkiye'den para istemek dışında yapacağı işler olduğunu ve Vergi Reformu'nun hayata geçirilmesiyle ciddi bir kaynak yaratılabileceğini kaydetti.

Çakıcı, "Turizm ve eğitim adı altında Özel muafiyet tanınan Casino otelleri, üniversiteler ve 5 yılı dolduran her firmanın %20 Gelir ve Kurumlar Vergisi kapsamına alınması gerekir. Böyle bir durumda çok ciddi bir kaynak elde edeceğiz ve maaşlarımızı ödeyen ve ülkenin gelişmesine katkı koyan yatırımlar yapabileceğiz." dedi.

Mehmet Çakıcı, Tarım Reformu konusunun yıllardır ülkede ihmal edilen bir diğer konu olduğunu belirterek, bütün dünyada, AB'de ve Türkiye'de çiftçinin kim olduğunun kriterlerle belirlendikten sonra gerekli yardımların yapıldığını, bizim ülkemizde ise 10-15 ailenin yıllardır bu yardımlardan herkesten fazla yararlandığını gördüğünü söyledi. Çakıcı, bu yapının doğru olmadığını bütün orta ve küçük çiftçilerin batmasına yol açan bir sonuç doğurduğu uyarısında bulunarak, Hayvancılar Birliği'nin Lefkoşa'da gerçekleştirdiği eylemin de bunun sonucu olduğunu kaydetti.

Bir diğer zenginleşen sektör olan bankalarla ilgili Faiz Yasası'nın da ihmal edilen bir diğer konu olduğuna vurgu yapan Çakıcı, Koronavirüs sürecinde ekonomik zorluklarla boğuşan insanımız için önlemler alınmasının kaçınılmaz olduğunu, banka faizlerinin düzenlenmesi ile ilgili yasal değişikliğin de bunların başında geldiğini söyledi. Mehmet Çakıcı, yapılacak çok iş olduğunu belirterek, Hukuk reformu, Kamu reformu, Genel Sağlık Sigortası, Şartlı Tahliye Tüzüğü, Genel Sicil affının, işkence ile mücadele, kara para aklanmasının önüne geçilmesi ve uyuşturucu trafiğinin de önlenmesi için etkin tedbir uygulamanın bunlardan birkaçı olduğunu, parti olarak bunları hayata geçirmek için mücadeleye devam ettiklerinin altını çizdi.

Siyasette olduğu 20 yıla baktığında aynı partilerin, aynı icraatlarla, aynı tartışmalarla hükümet ettiklerini gördüğünü kaydeden Çakıcı, iktidara gelen tüm partilerin korkakca davrandığı için ülkenin değişimi için gereken ana reformlardan bir tanesinin bile hayata geçirilmediğini savundu.

Çakıcı, “Biz bu projeleri hayata geçirmek ve halkımızın refahını yükseltmek için mücadele ediyoruz. Kimseden bir korkumuz yoktur. Gereğini geldiğimizde yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

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