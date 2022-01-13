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 Çakıcı: Düşük gelirli esnaf vergiden muaf olacak

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Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, TKP'nin hükümete geldiğinde var olan vergi dilimlerini aşağıya çekeceğini belirtti.
 Çakıcı: Düşük gelirli esnaf vergiden muaf olacak

 Çakıcı: Düşük gelirli esnaf vergiden muaf olacak

            Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, TKP'nin hükümete geldiğinde var olan vergi dilimlerini aşağıya çekeceğini belirterek, "Dar gelirli küçük esnaf vergiden muaf olacak. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ağır vergi baskısından kurtarılacak" dedi.

            Girne Açık Pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen TKP Genel Başkanı Çakıcı, çalışan esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı. Her bölgeden Milletvekili adaylarının yer aldığı ziyarette çok sayıda partili de, Seçim Manifestosu kitapçığını esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara dağıtarak, TKP'nin programı hakkında bilgiler verdi.

            TKP Genel Başkanı Çakıcı, pazar esnafının yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiğini belirterek, alışveriş yapan vatandaşların da sebze ve meyve fiyatlarının yüksek oluşundan yakındığını söyledi. Gelmiş geçmiş hükümetlerin esnafı, pazarcıyı, üreticiyi ve genel olarak halkı düşünerek önlemler almadığını kaydeden Çakıcı, müthiş bir pahalılık olduğunu ve insanların alım gücünün düştüğünü belirtti. Çakıcı, halkın kaderine terk edilmiş durumda olduğunu ifade ederek, ekonomik icraatlara olan gereksinimin altını çizdi.

          TKP olarak hükümete geldiklerinde var olan vergi dilimlerini aşağıya çekerek esnafı ağır vergi baskısından kurtaracaklarının altını çizen Çakıcı, "Şu anda en küçük esnaf %25-30 oranlarında vergi vermektedir. TKP bunu %10-15 oranlarına çekerek, vergi dilimleri arasındaki aralıkları da genişletecektir. Belli bir gelirin altındaki küçük esnaf vergiden muaf olacak. Sadece asgari ücret kadar değil onun da üstünde bir muafiyeti olacaktır. Vergi dilimleri de %25'lerden %10'lara düşürülecek. Vergi oranlarındaki bu düzenleme en tepelerde asıl parayı kazanan zenginlerden vergi alınarak yapılacaktır. Yani, zenginden alınıp fakiri destekleyen bir sistem devreye sokulacaktır" dedi.

            Çakıcı, TKP'nin Kıbrıs Türk halkının kalan son alternatifi, denenmeyen tek parti olduğunu vurgulayarak, "TKP güçlü ve yenilikçi vizyonu ve programıyla Kıbrıs Türk halkının hayatını refah seviyesini yükseltmek için projelerini kararlı bir şekilde hayata geçirecektir. Kıbrıs Türk halkı artık ayağa kalkmalı ve yarın artık bugün diyerek, yurdumuzu bu kötü düzenden kurtarmalıyız. Bütün halkımız geliniz hep birlikte kuklaları atalım, ekmeğimizi kurtaralım" şeklinde konuştu.

     

                Saygılarımızla.                                                         

                                                                                                    Basın Bürosu

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