  • BIST 108.637
  • Altın 273,186
  • Dolar 5,7572
  • Euro 6,3919
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Çakıcı: “Federal çözümü desteklemeye devam edeceğiz”

» »
Çakıcı: “Federal çözümü desteklemeye devam edeceğiz”
Çakıcı: “Federal çözümü desteklemeye devam edeceğiz”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, 25 Kasım Berlin görüşmesi ve sonuçları hakkındaki bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları çerçevesinde dün Meclis’te temsil edilmeyen parti başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yazılı açıklama yaptı.


Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Meclis dışındaki siyasi partilerin yetkililerine Berlin sürecini izah ederek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıklaması ile ilgili değerlendirmelerini aktararak, görüşleri aldığını ifade eden TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, parti olarak çözümün her zaman yanında olduklarını belirterek, Berlin görüşmesinde altı bir kez daha çizilen federal çözümü desteklemeye devam edeceklerini söyledi.


Toplantıya katılan diğer partilerle beraber Cumhurbaşkanı’nın görüşlerini dinledikleri  ifade eden Çakıcı, süreçle ilgili bilgilenerek diğer partilerin de görüşlerini alma imkanı bulduklarını kaydetti.
Mehmet Çakıcı, Berlin görüşmesi öncesi federal çözümden kaçma yönünde bir kafa karışıklığı yaşandığını, bunların oluşmasında Rum lider Nikos Anastasiadis'in de etkisinin olduğunu söyledi.


Çakıcı şöyle devam etti:


"Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'yı dinlediğim zaman sürecin oyalandığını, bir anlaşmadan ve zeminden kaçınıldığını görüyorum. Bu durum, çözümsüzlük yanlısı taraflara ve partilere de konuşma zemini sağladı. Bizde de hükümet de dahil olmak üzere akıl almaz biçimde UBP, HP ve diğer partilerde görüşmeye Berlin'e gidilmesin yönünde öneriler ortaya kondu. Bu yanlıştır, çünkü sizin başka bir seçeneği masaya koymanız demek, masayı dağıtmak ve bertaraf etmeniz anlamına gelir. Biz Türkiye'nin takımlarıyla bile maç yapamaz durumdayız ancak Kıbrıslı Rumlar, Türkiye'nin takımlarıyla maç yapıp, ilişki kurabiliyorlar. Anlaşmazlık halinde, biz Kıbrıslı Türkler ortada kalacağız. Herkes masadan kalktığında devlet olarak kalkıyor, biz masadan kalktığımızda devlet olarak değil toplum olarak kalkıyoruz. Kaybeden taraf en çok biziz." 
Çakıcı, Berlin'deki görüşme sürecinin toparlayıcı bir özelliği olduğunu da kaydederek, anlaşma zemininin; bir kez daha federal bir çözüm, iki bölgeli, iki toplumlu, iki oluşturucu devletten kaynaklanan bir federasyon olduğunu bir kez daha vurgulamakta olduğunu söyledi.


Mehmet Çakıcı şöyle konuştu:  "Belli ki, şu anda gelinen noktada,  Berlin'de yapılan görüşmede bundan sonra üçlü bir görüşmenin olabileceği ve bazı kriterler netleştikten sonra beşli görüşmeye doğru gidilebileceği, burada da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kendisinin bizzat sürece dahil olabileceğiyle ilgili bir mutabakat metni imzalandı. Süreç bizim için önemli ve sevindiricidir."
TKP-YG Genel Başkanı Çakıcı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı’ndaki bilgilendirme toplantısında, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, (BKP) Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Genel Sekreteri Mehmet Birinci, Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu’nun yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu'nun da yer aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 25 Kasım Berlin görüşmesi ve sonuçları hakkındaki bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları çerçevesinde dün Meclis’te temsil edilmeyen parti başkanlarıyla bir araya gelmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Limanı'nda denize düşen Karakız'ı arama çalışmaları sürüyor06 Aralık 2019 Cuma 11:25
  • Ani Ölüm: Kalbi dayanamadı06 Aralık 2019 Cuma 11:13
  • Döviz güne nasıl başladı? (6 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)06 Aralık 2019 Cuma 10:41
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 6 Aralık Cuma)06 Aralık 2019 Cuma 10:35
  • KKTC gazeteleri bugün ne yazdı06 Aralık 2019 Cuma 10:23
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar06 Aralık 2019 Cuma 08:00
  • Berova'dan Ciklos açıklaması:“Drenaj sıkıntısı vardı, aydınlatma yanmıyordu, bariyer yoktu”05 Aralık 2019 Perşembe 22:31
  • Tatar Kıb-Tek hakkında konuştu: İstifaların basına düşmesi hoş olmadı05 Aralık 2019 Perşembe 20:43
  • Tatar: Herkesin, kendi partisinin vereceği karara saygı duyması lazım05 Aralık 2019 Perşembe 20:06
  • Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi05 Aralık 2019 Perşembe 20:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti