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Çakıcı: “Hesap soracağız diyenler hesap veremez oldu

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(TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, 5 Aralık’ta meydana gelen sel felaketi sonrasında 4 gencimize mezar olan Girne-Lefkoşa Çevreyolu inşaatının vizesiz ve mühendissiz olduğunun ortaya çıkmasının büyük bir skandal olduğu söyledi
Çakıcı: “Hesap soracağız diyenler hesap veremez oldu

Toplumcu Kurutuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, 5 Aralık’ta meydana gelen sel felaketi sonrasında 4 gencimize mezar olan Girne-Lefkoşa Çevreyolu inşaatının vizesiz ve mühendissiz olduğunun ortaya çıkmasının büyük bir skandal olduğu söyledi ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın bir an önce görevinden istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Çakıcı, ‘ İnşaat mühendisliği odası yenileme çalışmalarının tüm altyapısının ve kara yolu projelerinin yazılı olarak talep edilmesine rağmen IMO Bünyesine inşa edilmiş herhangi bir kara yolu projesi sunulmadığının ve söz konusu yolun vizesiz olduğunu açıklaması sonrasında Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan,  yaşanan olay ile ilgili olarak sorumluğu alarak istifa etmek yerine sadece hayatını kaybedenlere başsağlığı dilemesi ve aynı felaketin bir kez daha tekrarlanmamasını temennisinde bulunmasını büyük bir talihsizliktir.” açıklamasında bulundu.

Yerel Yönetimlerden sorumlu olan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ında yaşanan sel felaketinde sessizliğe bürünmesini de eleştiren Çakıcı, “Sayın Bakan görev ve sorumluluğunun ne olduğundan bir haberdir. Yaşanan sel felaketinde zor durumda olan Belediyelerin yanında olmak ve gerekli yardımların yapılmasını sağlaması gereken Baybars’ın ortada kaybolması ve hiçbir açıklaması kabul edilemez” dedi.

Çakıcı, “ 29 Kasım 2016 tarihinde Girne-Değirmenlik arasındaki dağ yolunda öğrenci minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ölmesi ve 5 kişinin de ağır yaralanması ile ilgili olarak sorumlu gördüğü dönemin ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ü sert bir dille eleştiren ve istifaya davet eden Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, muhalefette olduğu dönemde sorumlulardan hesap sorarken, bugün ise hesap sorulan ve hesap veremeyen bir parti başkanı ve Bakan olmayı başarmıştır. Sorumluların bir an önce Kıbrıs Türk Halkından özür dilemesi, yaşanan trajedi de ihmali olanların bir an önce cezalandırılması ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın bir an önce istifa etmesi gerekmektedir.” çağrısında bulundu.

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