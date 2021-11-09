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Çakıcı: İlham Kaynağımız Olmaya Devam Ediyor Manevi Huzurunda Saygıyla Eğiliyoruz

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TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı'nın 10 Kasım mesajı
Çakıcı: İlham Kaynağımız Olmaya Devam Ediyor Manevi Huzurunda Saygıyla Eğiliyoruz

 

  Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa göçünün 83. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.

     Atatürk ilke ve devrimleri Türk ulusu yanı sıra dünyadaki mazlum uluslara rehber olmaya devam ediyor. Ülkemizin yer aldığı bölgede yaşanan siyasi istikrarsızlık ve işlenmekte olan insanlık suçlarına bakıldığında Atatürk ilkelerinin ne kadar yaşamsal olduğu bir kez daha net olarak anlaşılmaktadır.

    Yurtta ve dünyada barışın öneminin boyutu Kıbrıslı toplumlar yanında savaşın yıkıma neden olduğu çok sayıda ülkede yaşayan halklar için de doğru kavranmalıdır. Dünyamızın başlıca sorunlarından biri olan mülteci sorununun ana kaynağının yurtta barış dünyada barış düsturunun yeterince hayat bulamamış olması olduğu gerçeğini kabul etmekte zorunluluk vardır.

    Kendi yurdumuzda, bölgemizde ve dünyada barışın tesis edilip korunmasının önemini bilen insanlar siyasi akımın temsilcileri olarak Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ilham kaynağımız olmaya devam etmektedir.

    10 Kasım'lar bizim için sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil, O'nun eserlerini geliştirerek geleceğe taşıma azmimizi yinelediğimiz günlerdir.

    Bu düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anarken, manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz.

Ruhu şad olsun.

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