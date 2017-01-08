Çakıcı: “Kıbrıs’ta çözüm için mazeret üretmeye gerek yoktur, artık çözümün zamanı gelmiştir.”

Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada Kıbrıs’ta yıllardır süregelen durumun bu şekilde devam etmemesi gerektiğini, Kıbrıs’ın geleceğini düşünen herkesin çözümü istediğini ve artık bir anlaşma için de konjonktürün oluştuğunu belirtti.

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada Kıbrıs’ta yıllardır süregelen durumun bu şekilde devam etmemesi gerektiğini, Kıbrıs’ın geleceğini düşünen herkesin çözümü istediğini ve artık bir anlaşma için de konjonktürün oluştuğunu belirtti. Çakıcı, İki bölgeli iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı, tek vatandaşlığı ve tek egemenliği olan ayrıca iki oluşturucu devletten kaynaklanan Federal Kıbrıs’ın bugünkü gelinen mutabakat olduğunu, defalarca bütün ayrıntıların da konuşulduğuna göre marifetin artık ayrıntılarda boğulmadan çözüme ulaşmak olması gerektiğini bildirdi. Çakıcı “Mazeret üretmeye gerek yoktur. Artık çözümün zamanı gelmiştir. Sürece liderlik etmek gerekir ” dedi.

Çakıcı: “Cenevre’de liderlik etme ve irade koyma gerekliliği vardır.”

Çakıcı, Cenevre’de liderlik etme ve inisiyatif koymaya ihtiyaç bulunduğunu ve hem Kıbrıs Türk tarafı hem de Kıbrıs Rum Tarafı’nın süreci başarılı bir şekilde yönetmek için çaba ortaya koyması gerektiğini ortaya koydu. Fedakârlığa da ihtiyaç duyulduğunu, her iki tarafın da birbirini anlama ve duyarlılıklarına da saygı göstermesi konusunda çaba sarf etmesi gerektiğini belirten Çakıcı, Yönetim ve Güç Paylaşımı’nda Kıbrıs Türk Tarafının “Dönüşümlü Başkanlık” talebinin olmazsa olmazı olduğunu bunun oluşabilmesi için de “Çapraz Oylama” sisteminin seçim sistemi olarak kabul edilmesi gerektiğini bildirdi. Garantiler konusunda ise Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs Türk Oluşturucu Devleti için Türkiye’nin Garantisini talep edebileceğini, bunun yanında Kıbrıs Rum Oluşturucu Devlet’inin ise garantörünün Kıbrıs Rumlarının talebi doğrultusunda hiçbir garantörünün olmayabileceğini bildiren Çakıcı, bu doğrultuda tarafların birbirine saygı göstermesi gerektiğini ve sürece balta koyan inatlaşmadan vazgeçilmesi gerektiğini bildirdi.

Çakıcı: Kıbrıs’ta bir çözüm yalnız Kıbrıs’a değil dünyaya da bir model oluşturacaktır.”

Çakıcı, Kıbrıs’ta bir çözüm yalnız Kıbrıs Türk ve Rumlarına değil dünyaya da bir model oluşturacağını, bir adil ve eşit anlaşma olması halinde Kıbrıs’ta barış içinde kültürlerin birlikte yaşadıkları örnek bir bölge olacağını belirtti. Çakıcı “Savaş, terör ve çatışma kültürünün arttığı bir dönemde insanlığın kültürlerin ve medeniyetlerin barış yaptıkları, iyi komşuluk ilişkileri içerisinde yaşadıkları model bölgeleri görmeye de ihtiyacı vardır. Bu bölgedeki doğal enerji kaynaklarını ve yer altı zenginliklerini savaşmak için değil barış ortamını sağlamak için kullandıkları barış bölgeleri insanlık için de çok önemlidir” diye belirtti. Çakıcı, en önemlisinin Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıs Rumları için geçerli olduğunu, her iki toplum içinde bir çözümü yakalamalarının zamanının geldiğini, bu sürer durumun hiçbir tarafın menfaatine olmadığını ve gelecekte ortaya çatışma kültürünün değil barış kültürünün gelişebilmesi için adanın da buna ihtiyacı olduğunu belirtti.