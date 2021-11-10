Çakıcı: “Kooperatifçilik Geliştirilerek Ev Üretimi Desteklenmelidir”

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, üreticilerin Kıbrıs Türk halkı ekonomisinin can damarı olduğunu belirterek, kooperatifçiliğin geliştirilerek, ev üretiminin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Çakıcı, Tarım Reformu'nun hayata geçirilmesinin önemine de işaret etti.

Partisinden yapılan açıklamaya göre, Lefke’de Pazar günü düzenlenen Hurma Festivali’ne katılan ve esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, festivalde satış yapan esnafın sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı.

Genel Sekreter Yardımcısı ve Dışilişkiler Sekreteri Sami Dayıoğlu ve Lefke İlçe Örgütü'nden çok sayıda partili de, 25 Adımda Kurtuluş Manifestosu isimli kitapçığı esnaf ve festivale katılan vatandaşlara dağıtarak, TKP-YG'nin programı hakkında bilgiler verdi.

Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk kültüründe festivallerin önemli bir yeri olduğunu belirterek, bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi. Üreticilerin Kıbrıs Türk halkı ekonomisinin can damarı olduğunu ifade eden Çakıcı, devletin üretimi desteklemesi gerektiğini, özellikle festivallerde ortaya çıkan ev üretiminin desteklenmesinin şart olduğunu söyledi. Çakıcı, birliklerin, sivil toplum örgütlerinin devletin desteğine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının ürettiği ölçüde büyüyeceğini ve refah düzeyinin artarak güçleneceğine işaret etti.

Çakıcı, "Devlet özellikle kooperatifçiliği, tarım ve sanayi üretimini desteklemeli, üreticilerin yalnız kaldığını görüyoruz" dedi.

Ülkede yaşanan ekonomik istikrarsızlık ve tepeden tırnağa yapılan zamlar sonrasında halkın gündeminin geçim derdi olmaya devam ettiğini belirten Çakıcı, yeni kurulan hükümetin gündeminin de vatandaşın nasıl geçindiği ve üretim olması gerektiğini söyledi.