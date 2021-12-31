Çakıcı: Kuklaları Atalım Ekmeğimizi Kurtaralım

Beklentilerin ve umutların gerçekleşmediği bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2021 yılı ekonomik çöküntü yanında politik vaatlerin de tümden boş çıktığı bir yıl oldu. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini artıran Koronavirüs salgını alınan tedbirlerin yetersizliği ve denetim eksikliğinden dolayı halkımızın sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

Kıbrıs sorunu bu yıl da kalıcı siyasi bir çözüme ulaştırılamazken partimizin de savunduğu fedaral çözüm şekli yerine aslında statükonun devamı anlamına gelen “iki devletli çözüm” modeli üzerine yapılan açıklamalar birbirini takip etti.

Yeni Asgari Ücret seçim yasakları içerisinde bir Oscar’lık büyük yalan filmi oynanarak belirlenirken, yurttaşlarımız açlık sınırının altında bir yaşama mahkum edildi. Ekonominin lokomotif sektörleri sayılarak uzun yıllardan beridir devlet eliyle desteklenen turizm ve eğitim sektörleri durma noktasına gelirken, çok sayıda esnaf kepenk indirmek zorunda kaldı.

Vergi reformu yapılıp büyük sermaye çevrelerine tanınan sınırsız muafiyetler bu yıl da kaldırılmadı. Eğitim reformu yapılıp bilimsel demokratik eğitim sistemi yerleştirilmezken teokratik sisteme geçiş adımları atılmaya devam edildi. Tarım reformu yapılıp teşviklerin 5-6 büyük sermaye sahibi aileye gitmesi yerine küçük ve orta ölçekli üretimin desteklenmesi bu yıl da gündeme gelmedi. Özel sektör çalışanları bu yıl da üvey evlat muamelesi görmeye sendikalaşmalarının önündeki engeller korunmaya devam edildi. Kirada oturan evsiz yurttaşlarımızın konut sahibi olması için bu yıl da hiç girişim yapılmadı. Kadın ve gençlere yönelik iş kurma amaçlı destekler de hükümetin gündemine hiç gelmedi. Rant amaçlı çevresel tahribat ve dere yatakları işgalleri sürdürülerek felaketlere davetiye çıkarılmaya devam edilirken, yollardaki alt yapı yetersizliği bu yıl da can almaya devam etti. Yağmur sonrası yıllardır yaşanan çile 2021 yılının son günlerinde aynı görüntülerle yine mağduriyetler yaşattı.

Yeni yılı yeni umutlar, beklentiler ve hedefler bütünlüğüyle ele alacak olursak, demokratik laik toplum yapımızın korunup geliştirildiği, kişisel veya partisel çıkar yerine toplumsal çıkarların öne çıkarıldığı, yurdumuzda ve dünyamızda öncelikli olarak sağlıklı bir yaşam, barış, huzur ve refah umutlarının yükseldiği bir döneme geçilmesi hedefimizle tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutlar, bu hedefler doğrultusunda kararlı ve örgütlü bir mücadeleye davet ederiz. Gelin hep birlikte kuklaları atalım, ekmeğimizi kurtaralım.