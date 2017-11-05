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Çakıcı, Mertekçi için taziye mesajı yayımladı

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Çakıcı, Mertekçi için taziye mesajı yayımladı
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, trafik kazasında hayatını kaybeden TKP ve BDH eski milletvekili, Yalova Spor Kulübü Başkanı Tahsin Mertekçi için taziye mesajı yayımladı.

Çakıcı’nın mesajı şöyle:
“Değerli arkadaşımız, dostumuz, yoldaşımız Tahsin Mertekçi'yi elim bir trafik kazasında kaybettik. Başta yaslı ailesinin, TKP camiasının ve Kıbrıs Türk Halkının başı sağolsun. Tahsin Mertekçi, bir dönem Toplumcu Kurtuluş Partisi'nde (TKP), bir dönem de Barış ve Demokrasi Hareketi'nde (BDH) Güzelyurt Milletvekilliği yapması yanında Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkan Yardımcılığı ve Yalova Spor Kulübü Başkanlığı nı sürdürmekteydi. Hem önemli bir siyaset adamı hem de spor camiasının en önemli değerlerinden biriydi.  
Tahsin Mertekçi yılmayan kişiliği ile hep toplumu için mücadele etmiş, idealleri olan, toplumunun daha ileri gitmesi için ülkesinin değişimi için mücadele eden bir yurtsever şahsiyetti. 

Sosyal demokrat hareketin önemli fikir ve mücadele önderlerinin başında yer alan bir şahsiyetti. Toplumcu Kurtuluş Partisi köklü geleneğinin sembol isimlerinden olan Tahsin Mertekçi mücadele azmini çeşitli direnişlerde, mitinglerde ve her çeşit mücadele mekanlarında yerini alarak göstermiştir. Hiç bir zaman yalpalamamış ve egemen gücün değil, inandığı değerlerin yanında yer almıştır. 

Son olarak da TKP Yeni Güçler'in seçime hazırlanmasında Genel Başkan Yardımcısı olarak aktif görev sürdüren Tahsin Mertekçi'nin adının ve hatırasının yaşatılması için partimiz gerekenleri yapacaktır.

Bu doğrultuda en kısa sürede ailesi ile de görüşülerek belirlenecek bir tarihte anma töreni düzenlenecektir.
Dostları ve yoldaşları olarak acımız büyüktür. Tahsin Mertekçi asla unutulmayacak.
Mücadelesi mücadelemizdir. Ruhu şad olsun.”

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