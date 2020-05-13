Çakıcı: “Normalleşme sürecini denetleyecek bir mekanizma oluşturulmalı”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, tüm iş yerlerinin sertifikasyon uygulamasından geçmesi, eğitim ve hazırlığını belgelemeyen hiçbir iş yerinin açılmaması gerektiğini belirterek, “Tüm bunları denetleyecek bir denetim mekanizması oluşturulmalıdır. Denetim yapacaklar da eğitim ve sertifikasyon uygulamasından geçmelidir” dedi.



Çakıcı, hükümetin normalleştirme süreciyle ilgili aldığı kararların kriterlere dayandırılmadan alındığını, “eksik ve yetersizlikler içerdiğini” savundu.



Yazılı açıklama yapan Çakıcı, “Covid -19 önlemleri çerçevesinde kapalı olan ve bu hafta başından itibaren açılan iş yeri ve restoranların hangi kriterlere göre açıldığı konusunda insanların kafasında soru işaretleri var” dedi.

Covid -19 tedbirleri nedeniyle artık kriterli ve disiplinli bir yaşam tarzına alışmamız gerektiğini ifade eden Çakıcı, hükümete bazı sorular yöneltti:



"Hükümet çeşitli tarihler belirleyerek iş hayatını tekrar normalleştirmek için bazı adımlar atıyor. Açılan iş yerlerinde kim nasıl davranacak, nasıl hizmet verecek bilinmemektedir. Bu iş hayatındaki bireyler ne yapacakları ile ilgili net bilgiye sahip değillerdir. Bunları kim, nasıl denetleyecek belirli değildir. Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar gelişigüzel, bilim dışı şekilde gerçekleşmiştir. Gerek iş yerini açanın, gerek denetleyenin bir sertifikasyon işlemi yoktur. Nasıl bir düzen oluşturacakları ile ilgili bir eğitim almadılar. Bu bilgileri nasıl edindikleri de belgelenmiş değildir. Bunları denetleyecek uzmanlar kimlerdir? Denetleyecek uzmanların eğitimleri nedir? Denetlemeler hangi kriterler ve konularda yapılacaktır? “



Çakıcı, açılan işyerlerinin Covid -19 tedbirleri ile ilgili kendi doğal yollarla edindikleri bilgilere ya da Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları dinleyerek tedbir oluşturmaya çalışma yoluna gittiklerini belirterek,” Dünya ülkelerinde tedbirlerin nasıl alındığına bakılması gerekirdi. Kıbrıs Türk insanın duyarlılığı ile şimdilik savuşturduğumuz Covid - 19 belasını bu beceriksizlik ve vizyonsuzlukla, davetiye çıkarır pozisyona kısa zamanda dönüş yapacağız ve yapılan tüm siyasi şovlar da bumerang gibi geri dönecektir” ifadelerini kullandı.



Standartların sözle olmayacağını, sertifikasyon işlemleriyle yapılabileceğini kaydeden Çakıcı, tüm bunların eğitim programlarıyla düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Mehmet Çakıcı, Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan tarihlerin standartlarla ilgili hiçbir hazırlık yapılmadan alındığının görüldüğünü iddia ederek, işin içine Bilim Kurulu, eğitim kurumları olan üniversiteler ve enstitülerin de dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.



Tüm iş yerlerinin sertifikasyon uygulamasından geçmesi, eğitim ve hazırlığını belgelemeyen hiçbir iş yerinin açılmaması gerektiğini belirten Çakıcı, “Tüm bunları denetleyecek bir denetim mekanizması oluşturulmalıdır. Denetim yapacaklar da eğitim ve sertifikasyon uygulamasından geçmelidir. Artık disiplinli ve kriterli bir yaşam tarzına bilimin doğrultusunda yürümemiz gerekiyor. Aksinin yapılması halinde ikinci Covid - 19 dalgasının bizi vurma olasılığı bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.