Çakıcı: “Pandemi başarısı halkın, hükümetin değil”

Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının sağlığına düşkün olduğunu, kendi rızası ile eve kapandığını ifade ederek bir başarıdan söz edilecekse bunun halka ait olduğunu ifade etti.

Toplumcu Demokrasi Partisi Ynei Güçler (TDP-YG) Genel Başkanı, Psikiyatrist Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının sağlığına düşkün olduğunu, kendi rızası ile eve kapandığını ifade ederek bir başarıdan söz edilecekse bunun halka ait olduğunu ifade etti.

KTV ekranlarında konuşan Çakıcı, “Pandemi süreci hem tıbbi hem de psikiyatrik yönden çok etkiledi. Kaygılar, endişeler gerginlikler yaşadık. Temizlik takıntıları yaşadık ve sair. Kıbrıs Türk halkı bunda başarılı oldu. Bu hükümetin başarısı gibi lanse ediliyor, Kıbrıs Türk halkı sağlığına önem veren bir halktır. Halk eve kapandı. Biz virüsü çok az yaşadık” dedi.