  • BIST 98.607
  • Altın 281,107
  • Dolar 5,8507
  • Euro 6,4407
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Çakıcı: “Ruh sağlığımız çöktü”

» »
TKP -YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs'ta moral bozukluğu, depresyon, çökkünlük hastalığı oranının yüzde 23,4 olduğunu ifade ederek, ülkede yaşayan insanların ruh sağlığının çöktüğünü dile getirdi.
Çakıcı: “Ruh sağlığımız çöktü”

Çakıcı, ruh sağlığının çökme sebeplerini; “ekonomik problemler, savaş, göç, ekonomik bağlamda daha büyük bir ülkeye bağlılık ve işsizlik oranlarının yüksek olması” olarak sıraladı.


TKP-YG’den verilen bilgiye göre, Kanal T'de yayınlanan “Günaydın Kıbrıs” programına katılan Çakıcı, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde ülkedeki ruh sağlığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 


Çakıcı, ruh sağlığı konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nün bazı saptamalarını örnek olarak gösterdi. 
Dünya Sağlık Örgütü'nün yolda yürüyen 4-5 insandan birinde ruh sağlığı problemi olduğunu söylediğini belirten Çakıcı, akla hemen akıl hastalarının gelmemesi gerektiğini, bunun depresyon, kaygı, takıntı, korku ve şüpheden kaynaklanan diğer ruhsal bozukluklar olabileceğini söyledi. 


Kıbrıs'ta moral bozukluğu, depresyon, çökkünlük hastalığının oranının yüzde 23,4 olduğunu ifade eden Çakıcı, bu konuda KKTC’nin dünyada ilk 10 ülke arasında olduğunu kaydetti. 


Çakıcı, KKTC’nin dünya gelinde kumarda 4. sırada olduğunu belirterek, psikolojik travma oranının da yüzde 19 ile dünyadaki yüksek bölgelerden biri olarak KKTC'nin bütün Avrupa ülkelerinden daha yüksek bir orana sahip olduğunu belirtti. 


Uyuşturucu kullanımının ülkede giderek arttığını ifade eden Mehmet Çakıcı, devletin ruh sağlığı bakımından gerekli önlemleri almasının önemine değindi. 


Mehmet Çakıcı, “İntihar” davranışna da değinerek, genetik, psikolojik, sosyal ve kültürel bir çok değişkenin bunda etkili olduğunu belirtti ve bu alanda yapılacak önleme programlarının birden çok alanı kapsayan, çalışanların ve uzmanların dahil olduğu şekilde planlanması gerektiğini kaydetti. 


İntiharı önlemede yöneticiler, ruh sağlığı çalışanları, eğitimciler, medya, aile ve arkadaşların birlikte çalışması gerektiğinin altını çizen Çakıcı, “Tek bir disiplin tarafından uygulanan önleme programlarının belirgin bir etkisi olmazken, birden fazla kurumun içinde yer aldığı programların sinerjik etki ile çok daha etkin sonuçlar sağladığı çalışmalarla gösterilmiştir” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ulaştırma Bakanlığı yeni ehliyetlerle ilgili açıklama yaptı10 Ekim 2019 Perşembe 16:57
  • BMGK: Varoşa ile ilgili 550 ve 789 sayılı kararlara aykırı olan eylemler yapılmamalıdır10 Ekim 2019 Perşembe 16:56
  • Oğuz, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti ile görüştü10 Ekim 2019 Perşembe 16:56
  • Din Görevlileri Sendikası Türkiye'nin Suriye harekatına destek belirtti10 Ekim 2019 Perşembe 16:46
  • KTÖS Genel Sekreteri Elcil: “Barış savaşla olmaz”10 Ekim 2019 Perşembe 16:38
  • Maraton güzergahlarına uluslararası onay10 Ekim 2019 Perşembe 16:36
  • Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı komiteden geçti10 Ekim 2019 Perşembe 16:34
  • DAÜ-SEN, rektörün üniversitede seçim süreçlerine müdahale ettiğini savundu10 Ekim 2019 Perşembe 14:59
  • Cumhurbaşkanı Akıncı CHP Genel Başkan Yardımcısı torun’u kabul etti10 Ekim 2019 Perşembe 14:56
  • Araç tarlaya uçarak takla attı: 1 yaralı10 Ekim 2019 Perşembe 14:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti