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Çakıcı Sağlık Bakanlığı’nı Eleştirdi

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Çakıcı Sağlık Bakanlığı’nı Eleştirdi
Çakıcı Sağlık Bakanlığı’nı Eleştirdi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG)) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Covid-19 pozitif kişi sayısının artışından Sağlık Bakanlığı’nı sorumlu gösterdi ve eleştirilerde bulundu.

TKP-YG Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Çakıcı katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, bir ülke için en önemli kurumsal yapının “sağlık sistemi” olduğunu vurguladı. İnsan hayatının her şeyin önünde olduğunu vurgulayan Çakıcı, ülkede sağlık sisteminin “yozlaştığını” savundu.

Covid-19 salgınının KKTC’de giderek yaygınlaştığını ve bundan, “Sağlık Bakanlığı’ndaki siyasi kadronun ve bakanın sorumlu” olduğunu söyleyen Çakıcı, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi eleştirdi, “sağlık sistemini kaosa sokan baş sorumlu” olarak tanımladı.

Vakaların azalması için denetimin önemine vurgu yapan Çakıcı, “Ortaya çıkan sonuç tam bir fiyaskodur. Bugün tüm bunların sorumlusu başarısız Sağlık Bakanı’nın kendisidir. Hesabı da halka bundan sonra kendisi versin” dedi.     

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